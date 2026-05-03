El último baile de Salah en Anfield: ya tiene ofertas millonarias

Mohamed Salah atraviesa el tramo final de una etapa que ya pertenece a la historia moderna del Liverpool. Tanto el club 'red' como el propio jugador confirmaron hace unas semanas que el delantero egipcio dejará el equipo al finalizar la temporada 2025-26.

En Anfield, 'Mo' ha estado nueve campañas en la que ganó la Premier League, la Champions League y se instaló entre los máximos goleadores de todos los tiempos de la entidad (257 goles en todas las competiciones).

A nivel deportivo, Salah vive sus últimas semanas como jugador del Liverpool con una lesión muscular leve. El club informó a finales de abril que espera que el atacante vuelva a estar disponible antes de que concluya la temporada, para que pueda recibir la despedida que se merece. Mientras tanto, los clubes se pelean para hacerse con sus servicios.

Arabia Saudí, Turquía, la MLS...

El destino más repetido para Salah en los rumores es la Saudi Pro League. El interés saudí no es nuevo: en diciembre de 2025, 'Al Jazeera' informó que fuentes vinculadas al Fondo de Inversión Pública saudí estaban dispuestas a hacer “lo que pudieran” para reclutarlo, con clubes como Al Hilal, Al Ittihad y Al Qadsiah mencionados en el contexto de esa ofensiva. 'TNT Sports' también sitúa a la liga saudí como una de las opciones principales tras confirmarse que el futbolista quedará libre al final de la temporada.

Al mismo tiempo, el medio saudí '365 Scores', desveló que el Fenerbahçe va con todo para hacerse con su fichaje. Según Ertan Torunoğulları, vicepresidente del club turco, Salah es "un objetivo primordial y una prioridad absoluta en el proyecto futuro del club", y ya se le ha presentado una oferta, además de presentarle "el ambicioso proyecto del club".

Otras ofertas apuntan al otro lado del océano. 'TNT Sports' presenta a Estados Unidos como una opción posible e incluso atractiva para Salah, en un contexto en el que la MLS ha reforzado su imagen con fichajes de grandes nombres internacionales.

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Y, finalmente, Europa. Salah sigue teniendo cartel, pero su edad, su salario y la necesidad de encajar en proyectos de máxima exigencia reducen el número de candidatos reales. Algunos reportes apuntan a opciones en la Serie A italiana, aunque parece una opción más remota.