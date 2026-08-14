Ultimátum del Chelsea al City por Enzo: el movimiento que acercaría a Rodri al Barça

Rodri tomó un vuelo en la noche del jueves a Liverpool desde Madrid. El acuerdo entre Barcelona y Manchester City aún no es una realidad y el madrileño debe reincorporarse a la disciplina 'cityzen' mientras aguarda que se resuelva la operación para regresar a España en los próximos días.

El Barcelona desea cerrar cuanto antes su fichaje, pero para ello debe cumplir con las pretensiones económicas de los mancunianos: 80 millones de euros. Tumbada la primera oferta de 60 más 10 en variables, la entidad culé se plantea poner sobre la mesa una cantidad cercana a los 70 millones de euros fijos.

Paralelamente a esta operación, el City trabaja en la incorporación de un sustituto de garantías para el campeón del mundo. Ayyoub Bouaddi, una de las revelaciones del Mundial, figura en su agenda. También lo hace Enzo Fernández, quien lleva desde el pasado mes de marzo presionando públicamente al Chelsea para salir traspasado este verano.

Ayoubb Bouaddi, durante el Mundial 2026 / WILL OLIVER

Maresca, actor clave en la negociación

El argentino llegó incluso a coquetear con el Madrid, precisamente el club al que se le escapó Rodri, pero Enzo Maresca, que ya coincidió con él en Londres, quiere volver a contar con sus servicios. Ahora bien, se trata de una operación contrarreloj. El Chelsea ha fijado un plazo límite: las 17:00 horas (hora del Reino Unido) de este viernes.

Maresca da instrucciones a Enzo Fernández / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La entidad de Stamford Bridge tampoco está dispuesta a rebajar sus pretensiones económicas. Ha tasado al centrocampista en 120 millones de libras (unos 140 millones de euros al cambio) y ya ha informado a su rival en la Premier League de que, si no alcanza esa cifra antes de las 17:00 horas (18:00 CET) del viernes, el jugador se quedará en Londres.

Hará caja con Reijnders

En Mánchester se trabaja a contrarreloj en los despachos. La dirección deportiva ya aprobó la salida de Tijjani Reijnders rumbo al Al-Qadisiyah saudí a cambio de 61 millones de euros, unos seis millones más de lo que costó el pasado verano. Una operación que libera espacio y recursos para afrontar la llegada de su sustituto.

Tijjani Reijnders ya brilla con el City / @ManCity

Enzo Maresca, al que Enzo Fernández ya defendió en una entrevista realizada en marzo, cuando criticó al Chelsea por su despido, es uno de los actores clave de la negociación. El técnico italiano quiere reencontrarse con el argentino en Mánchester y ha dejado clara su voluntad de volver a tenerlo a sus órdenes.

Una alternativa

Si el movimiento finalmente no se produjera, el entrenador italiano cuenta en sus filas con Elliot Anderson, el fichaje más caro de la historia del club (135 millones de euros) y una de las caras visibles de los 'Three Lions' en el Mundial. El centrocampista considera que comparte algunas cualidades futbolísticas con Rodri.

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Elliot Anderson, internacional con Inglaterra / EFE

"Sí, puedo ser bastante similar. Puedo hacer varias cosas en el mediocampo. Puedo jugar en cualquier posición: creando juego, impulsando el ataque o en cualquier otro rol", aseguró en una entrevista reciente.