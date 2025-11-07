FÚTBOL INTERNACIONAL
La última triquiñuela de Guardiola para evitar una sanción de la UEFA
El técnico del Manchester City canceló el entrenamiento del pasado martes en la previa del partido ante el Dortmund, pese a que las normas de la Champions obligan a ello
Este Manchester City vuelve a parecerse al de antaño. El conjunto de Pep Guardiola, que brilla de nuevo en Europa tras un complicado inicio de temporada, goleó el pasado martes al Borussia Dortmund (4-1) para colocarse en la cuarta posición con 10 puntos, solo por detrás de Bayern, Arsenal e Inter.
Antes de arrollar a los alemanes, los 'cityzens' se estrenaron en Europa con victoria ante el Nápoles y posteriormente empataron en Mónaco y superaron al Villarreal en La Cerámica. Pero es precisamente en la previa del último partido frente al Dortmund cuando Pep Guardiola tiró de ingenio para evitar una sanción de la UEFA.
Todo guarda relación con la normativa de las competiciones europeas, que obliga a los equipos a entrenar el día antes de cada partido para poder ofrecer a los medios de comunicación imágenes de los últimos 15 minutos de la sesión.
Canceló el entrenamiento del martes
Pero Pep Guardiola no estaba por la labor. Visiblemente enfadado en varias ruedas de prensa por la dureza del calendario, el técnico de Santpedor decidió cancelar esa última sesión de entrenamiento prevista para el pasado martes.
“El partido ante el Bournemouth fue tan exigente que prefiero que se queden en casa y mañana por la mañana (miércoles) entrenaremos", aseguró el de Santpedor. "Nadie va a cambiar el calendario porque tenemos muchas competiciones, así que es lo que hay. Lo he hecho ya algunas veces, no muchas, pero sí algunas", concluyó Guardiola.
Teniendo en cuenta que el City había jugado su partido de la Premier dos días antes, nadie veía problema alguno en retrasar el entrenamiento. Nadie salvo la UEFA. Y es que la sección 'Asuntos sobre los medios de comunicación' de la normativa del máximo organismo del fútbol europeo obliga a que "ambos clubes deben entrenar el día anterior al partido a puertas abiertas durante al menos 15 minutos en un horario acordado con la UEFA".
“Los dos entrenamientos deben ser organizados conjuntamente por los dos clubes y la UEFA, para que los medios de comunicación puedan asistir a ambos", asegura la regla. Pero el Manchester City lo tenía todo bajo control para que Pep Guardiola pudiese seguir adelante con su plan de dar un día más de descanso a sus futbolistas.
¿Qué hizo el Manchester City?
¿Qué hizo el City para evitar una sanción por parte de la UEFA? El resquicio legal al que se acogió el club británico fue el siguiente: "Si un club no realiza una sesión de entrenamiento completa el día anterior al partido, deberán adoptarse medidas alternativas de común acuerdo con la UEFA para proporcionar a los medios de comunicación acceso a un mínimo de 15 minutos de la preparación del equipo (por ejemplo, un recorrido por el estadio)".
Así pues, el Manchester City envió a la UEFA 15 minutos de vídeo de la sesión de entrenamiento del lunes, unas imágenes que posteriormente fueron puestas a disposición de los medios de comunicación. No fue un recorrido por el Etihad Stadium, pero sí una alternativa que la UEFA aceptó como válida para no multar a los 'cityzens' tras cancelarse el entrenamiento previo a su partido frente al Borussia Dortmund.
