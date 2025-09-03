¿La última revolución de Guardiola?

La temporada pasa pasó factura a un Pep Guardiola muy querido en Manchester. El de Santpedor es toda una leyenda viva del Etihad -y también de la Premier League- por todos los éxitos que ha conseguido como entrenador del Manchester City y por la huella que ha dejado en el fútbol inglés, pero el curso pasado lo pasó realmente mal.

La baja de Rodri dinamitó a un equipo que perdió la identidad, cometió errores nunca vistos bajo las órdenes del catalán y que cedió la opción de ganar el único título de la campaña ante el Crystal Palace. Recién renovado hasta junio de 2027, se llegó a hablar incluso de su marcha del equipo. Guardiola ha señalado en más de una ocasión que le gustaría ser seleccionador, y se especuló sobre la posibilidad de que, a sus 54 años, decidiese dar un paso al lado en lo que al fútbol de clubes se refiere y probar suerte al mando de un combinado nacional. Pero Pep siguió, aguantó el chaparrón, y decidió tomar acción para evitar que en la temporada 2025-26 pase lo mismo.

Guardiola, desesperado tras la derrota ante el Tottenham / Premier League

Para ello, pidió al club una plantilla más corta. "Le dije al club que no quiero dejar a cinco o seis jugadores en la tribuna", dijo Guardiola tras la victoria de Premier League por 3-1 ante el Bournemouth a finales de mayo. "No quiero eso. Lo dejaré. Haz una plantilla más corta y me quedaré. Es imposible para mi alma dejar a tantos de mis jugadores en la tribuna y que no puedan jugar", añadió. El técnico catalán, que se quedó en blanco por primera vez con el City desde su llegada al club, dejó claro que quería revolucionar la plantilla. Tanto con llegadas, como salidas. Y también las jerarquías.

Eligió a los capitanes por primera vez en su carrera

Durante el Mundial de Clubes, que no tuvo un buen sabor de boca tras caer ante el Al Hilal en los octavos de final, eligió él mismo a los cuatro capitanes del equipo. "Soy el entrenador y, por primera vez en mi carrera, he decidido quiénes serán mis capitanes. No me gustó lo que pasó la temporada pasada, y esta temporada he decidido quién representará al equipo", aseguró el técnico 'cityzen'. Walker y De Bruyne se cayeron, mientras que Rodri y Haaland se unieron a Rúben Días.

Pep Guardiola, durante el partido ante los Wolves / AP

Para el torneo celebrado en Estados Unidos, Guardiola ya pudo contar con Rayan Aït-Nouri (36,8 millones de euros), Tijjani Rijnders (55) y Rayan Cherki (36,5). Más adelante llegaron James Trafford (31,2), Marcus Bettinelli (2,4) y Gianluigi Donnarumma (30), en el último día de mercado. El City también fichó a Sverre Nypan por 15 millones de euros, pero lo cedió al Middlesbrough. Bastantes caras nuevas que van en contra de lo que pidió Guardiola: una plantilla más reducida.

15 salidas: tres en el último día de mercado

Evidentemente, las puertas del Etihad se abrieron para dejar salir a bastantes futbolistas. Ederson Moraes, Manuel Akanji e Ilkay Gündogan fueron los últimos jugadores en salir del Manchester City este verano. El portero brasileño pone rumbo al fútbol turco, de la mano del Fenerbahçe, a cambio de 11 millones de euros y un contrato hasta el 30 de junio de 2028. El central suizo se unió como cedido al Inter de Milán con una opción de compra de 15 millones de euros y el centrocampista alemán firmó libre por el eterno rival del nuevo equipo de Ederson, e Galatasaray. Pero no fueron los únicos, ni mucho menos.

Ederson, firmando su contrato con el Fenerbahçe / Fenerbahçe

Este City también se desprendió de otros veteranos que han hecho historia en el club, como Kevin De Bruyne, que firmó libre por el Nápoles, o Kyle Walker, que de la misma manera llegó al recién ascendido Burnley. También se desvinculó definitivamente Yan Couto, que tras su cesión la pasada temporada en el Borussia Dortmund, el club alemán tuvo que activar de manera obligada los 20 millones de su cláusula de compra. Y Máximo Perrone, que tras su cesión en el Como, se quedó permanentemente a las órdenes de Cesc por 13 millones de euros.

De Laurentiis presentó a su nueva estrella: Kevin de Bruyne / Nápoles

Consciente de todo el talento que hay en el club -también en la academia-, Guardiola tuvo que tomar la dura decisión de vender a James McAtee al Nottingham Forest por 25 millones de euros. El mediapunta de 22 años necesita minutos regularmente y aunque derrocha clase y presenta un futuro arrollador, el de Santpedor tiene a opciones más contrastadas en Premier League que él. Sin espacio en la plantilla, Vitor Reis (Girona), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Jack Grealish (Everton), Sverre Nypan (Middlesbrough), Juma Bah (Niza) e Issa Kaboré (Wrexham) salieron cedidos en busca de minutos lejos del Eithad. Scott Carson terminó su contrato y no renovó.

Grealish, nuevo jugador del Everton / Everton FC

El comienzo de temporada, con un triunfo contra el Wolverhampton (goleada incluida) y dos derrotas ante Tottenham y Brighton, ha dejado dos cosas claras: que este City puede ser letal cuando está enchufado, pero que Guardiola tiene aún muchas piezas por tocas. Una revolución en el Etihad que quién sabe si puede ser la última orquestada por Pep Guardiola. El tiempo dirá si el de Sanptedor ha dado con la tecla para volver a imponerse en una Premier League con 'superequipos' como el Liverpool de Slot, el Arsenal de Arteta o el Chelsea de Maresca y recuperar el nivel en una Champions League que consiguió conquistar con el Manchester City en 2023.