La última metamorfosis impulsada por Guardiola: de ser el punto débil del equipo a un pilar indiscutible

Matheus Nunes está disfrutando de su mejor momento de forma desde que llegó al Etihad en el verano de 2023, procedente del Wolverhampton. En aquel entonces, con 25 años, el centrocampista luso aterrizaba en el Manchester City con la intención de ampliar el abanico de opciones de Pep Guardiola en la medular. De hecho, el de Santpedor había quedado fascinado con él tiempo atrás, cuando aún jugaba en el Sporting CP, por su despliegue físico y su capacidad para abarcar campo. Curiosamente, su aportación actual al conjunto 'skyblue' está siendo como lateral derecho, una posición que ha aprendido a ocupar poco a poco después de atravesar momentos muy duros.

Jugar de centrocampista en el Manchester City -al menos como titular indiscutible- es un privilegio reservado para futbolistas de talla mundial como Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro en 2024. Por ello, Matheus Nunes decidió aprovechar la oportunidad en el carril derecho, una posición huérfana en el Etihad. Poco a poco, el portugués tuvo que aprender un oficio nuevo para él. Como espejo, tuvo a otros grandes futbolistas que, de la mano de Guardiola, empezaron a brillar en posiciones que no habían ocupado nunca. Y en su caso, el contexto de su equipo le puso las cosas aún más difíciles: tuvo que crecer en el peor City de la última década.

El infierno contra el United

Por el camino, Nunes ha sido señalado duramente en múltiples ocasiones. Quizá la más salvaje fue en el derbi de Manchester de la pasada temporada, donde jugó de lateral zurdo para solventar las bajas que había en defensa. En el minuto 88 cometió un error gravísimo. Después de un saque de esquina a favor, intentó apoyarse con Ederson en una cesión muy blanda y dejó a Diallo solo contra el meta brasileño. El atacante del United se escoró demasiado y, cuando parecía que la acción había quedado en un susto enorme, el propio Nunes lo derribó dentro del área en una intervención defensiva horrorosa. Penalti para los de Amorim, gol de Bruno Fernandes y 1-1 en el marcador. Dos minutos después, Diallo firmaba el definitivo 1-2.

Matheus Nunes cometió un error muy grave en el City-United / AP

Aquel partido marcó un antes y un después para Nunes. Pese a que Guardiola lo había defendido públicamente en más de una ocasión, asegurando que “el único problema con él son los minutos que le doy”, la afición empezó a destacar los 62 millones de euros que se habían pagado por él algo más de un año antes. Pero ahora, después de mucho sufrimiento y aprendizaje, la situación es distinta.

El City atraviesa un excelente momento de forma y no ha perdido en ninguna competición desde finales de agosto, recuperando una confianza muy mermada y escalando hasta el segundo puesto de la Premier League. La dirección deportiva buscó un lateral derecho después de que Kyle Walker pusiera rumbo al Burnley. El inglés regresaba entonces de su cesión en Milán, pero Hugo Viana no encontró a un candidato que encajase en precio e idea de juego, y se tomó la decisión de apostarlo todo por Matheus Nunes.

Si mantiene la concentración (Nunes), puede convertirse en uno de los mejores laterales derechos del mundo Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

“Puede ser un lateral derecho increíble”, destacó Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo contra el Aston Villa. “Es un mediocentro defensivo con una capacidad física increíble hacia atrás, y si mantiene la concentración, puede convertirse en uno de los mejores. Depende de él ahora; hemos hablado mucho de eso. Solo tiene que cambiar de mentalidad y sentir que puede hacerlo, porque tiene cualidades especiales para jugar en los costados. En los últimos dos o tres partidos ha jugado increíblemente bien”, añadió.

Matheus Nunes, contra el Villarreal en Champions League / EFE

Tras tres titularidades consecutivas, Nunes, quien suma un gol y una asistencia en seis partidos de Premier League, se está afianzando en el carril derecho. Apunta a ser titular contra el Aston Villa y, con 27 años, puede convertirse en el dueño del lateral que suceda definitivamente a una leyenda como Kyle Walker en el Etihad. ¿Conseguirá dar el paso adelante que le falta para ser considerado un lateral diestro de garantías?