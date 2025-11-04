La última juventud de Xhaka quiere romper el maleficio de los ascendidos en la Premier

El Sunderland soñaba con cerrar la décima jornada de la Premier League en el segundo puesto, pero tuvo que conformarse con un empate ante el Everton. Aun así, cierra la fecha cuarto, en puestos de Champions. Nada mal para un equipo que, en teoría, debería estar peleando por la permanencia.

El partido tuvo un protagonista que ya es habitual en el 'Stadium of Light': Granit Xhaka. El suizo marcó el gol del empate nada más empezar la segunda parte, neutralizando una auténtica obra de arte de N'Diaye, que había adelantado a los 'toffees' a los quince minutos. Xhaka fue elegido MVP del encuentro, liderando otra vez con experiencia y serenidad, ganando más balones que nadie y contagiando su carácter al resto del equipo. Una actuación más que justifica el brillante arranque del conjunto de Le Bris.

El fichaje de la temporada

Hay razones de sobra para considerar a Xhaka el fichaje estrella no solo del Sunderland, sino de toda la Premier. Ningún jugador ha tenido tanto impacto, ni en lo individual ni en lo colectivo. Ni los fichajes millonarios del Liverpool, ni el tridente renovado del United, ni los refuerzos de Arsenal, Tottenham o City. Y lo mejor: el fichaje de la temporada costó apenas 15 millones. Xhaka ha jugado todos los minutos disponibles junto al portero Roefs y ha formado con Sadiki una pareja con una conexión espectacular en el medio campo.

El suizo aplicó el 'veni vidi vici' durante su pase por el Leverkusen. Tras dejar el Arsenal se unió al club alemán y fue parte de los invencibles que rompieron la hegemonía del Bayern, quedándose a un partido del triplete. La temporada siguiente no repitieron la hazaña, pero Xhaka siguió siendo un líder indiscutible, pieza clave para Xabi Alonso y dueño del medio campo en defensa y ataque. Tras dos años exitosos, y con la marcha del técnico español y varias estrellas del club, el Sunderland llamó a su puerta. El suizo no pensaba por el momento volver a Inglaterra, pero, por sorpresa de todos, aceptó este reto inesperado.

Xhaka celebrando un gol con el equipo / Associated Press/LaPresse / LAP

Sunderland 'Til I Die

Quizás la ambición de Xhaka y su costumbre por pelear por títulos no parecían encajar con su llegada al noreste de Inglaterra. Pero hay clubes que transmiten más que objetivos o resultados, y él mismo lo explicó al llegar: "Este club hizo de todo, absolutamente de todo, para traerme de vuelta a Inglaterra. Cuando un club te da esa sensación, sería casi una locura no echarle un vistazo. Me conmovieron mucho las personas a cargo. Ya no podía decir que no".

Pese a sus 33 años, se reafirma como uno de los mejores mediocampistas del mundo y un líder allá donde va, ahora en el contexto más distinto de su carrera. Su decisión, también viene influenciada por su mirada al futuro: "Creo que esta experiencia en el Sunderland me va a venir de perlas para el futuro. Quiero ser entrenador. Por eso es importante vivir momentos de sufrimiento y de solidaridad. Nos va a tocar sufrir mucho en los próximos meses. Es otra cara del fútbol, y eso me va a curtir".

Nacido en Basilea, Xhaka no olvida sus orígenes albanokosovares ni la historia de lucha de sus padres, que ha marcado su carácter y sus decisiones. Su padre Ragip fue encarcelado en Yugoslavia por manifestarse contra el régimen serbio en Kosovo. Su madre, Eli, lo conoció poco antes de su encarcelamiento y le esperó durante los tres años y medio que estuvo preso.

Tras su liberación, la familia emigró a Suiza en 1990 en busca de un nuevo comienzo, enfrentándose a grandes dificultades sin nada ni nadie conocido. "El club viene de una situación que me recordó los comienzos de mis padres, desde cero. Y siento que esta experiencia aquí será de gran beneficio para mi futuro", contó Xhaka sobre un Sunderland que ha sufrido muchísimo para volver a la élite desde la League One.

Xhaka corre a celebrar el gol de Talbi / DANIEL HAMBURY / EFE

Acabar con la moda de los equipos ascensor

En las últimas dos temporadas se ha repetido una maldición: los tres equipos ascendidos desde la Championship descendieron al año siguiente. En la 23/24 bajaron cayeron Luton, Burnley y Sheffield; y en la 24/25 Leicester, Ipswich y Southampton volvieron a segunda apenas un año después de subir. La trayectoria del Sunderland invita a pensar que esta tendencia puede romperse. Los 'Black Cats' parecen un paso por encima de Leeds y Burnley, sus compañeros de ascenso, más cerca de la zona roja.

Tras el traumático doble descenso que les llevó de la Premier a la League One entre 2017 y 2018, y cuatro temporadas de travesía en tercera con cambio de propiedad incluido, el club vive su renacimiento bajo el mando de Kyril Louis-Dreyfus. El joven empresario, que se hizo con el club en febrero de 2021 con solo 23 años, sigue ostentando el título de dueño más joven de la historia del fútbol inglés.

El proyecto de Régis Le Bris busca ahora asentarse en la Premier. El club invirtió este verano 187 millones de euros en una plantilla equilibrada con jóvenes como Diarra, Adingra, Le Fée, Brobbery, Talbi, Sadiki, Roefs, y veteranos como Xhaka, Mukiele, Reinildo, Alderete o Masuaku. Una mezcla de talento, energía y experiencia que ya empieza a dar sus frutos y promete un gran primer año en el ansiado regreso a la élite.

El próximo duelo será muy especial para Xhaka, que recibirá al club que lo vio crecer y convertirse en estrella. El Arsenal, actual líder de la competición, visitará el 'Stadium of Light' por primera vez desde 2016 en un encuentro que promete emociones fuertes para quien fue su capitán, con 300 partidos disputados durante siete temporadas.