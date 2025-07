La última joya del Arsenal: de Nwaneri a Dowman, un prodigio de 15 años

Una de las consecuencias más evidentes del fútbol moderno se aprecia en los debuts. Los futbolistas se estrenan en la élite del deporte rey cada vez más pronto. El caso de Lamine Yamal, que ya es uno de los mejores del planeta con 17 años, será cada vez menos aislado. El último en saltar a escena: Max Robert Dowman (Chelmsford, 2009), la perla de 15 años que ya despierta elogios de voces autorizadas en Inglaterra como su entrenador, Mikel Arteta, o el exdefensa Rio Ferdinand.

Empieza a ser habitual ver a niños jugando contra hombres. Y lo más sorprendente de todo: con una madurez que asusta. Era cuestión de tiempo que el mediocentro ofensivo, goleador más joven de la historia de la Youth League (14 años y 263 días), por delante de promesas mundiales como Moukoko o Cherki, escribiera sus primeros capítulos en el primer equipo del Arsenal.

Debut con 15 años y 209 días

Con 15 años y 209 días, disputó 24 minutos en el triunfo contra el Milan (1-0), duelo en el que dejó muy buenas sensaciones y exhibió parte de aquello que destacan quienes mejor le conocen. Una zurda endiablada, carreras diagonales constantes hacia la portería rival y un talento arrollador. Evidentemente, también tiene muchísimos aspectos por pulir. Solo faltaría.

Dowmand, durante su debut ante el AC Milan / EFE

Después de verlo ante el cuadro italiano, los gunners esperaban con ganas el segundo duelo de pretemporada, contra el Newcastle, en el que disputó media hora más. Y no defraudó. En el 84', una jugada individual suya provocó el penalti que dio el triunfo al Arsenal. Era lo que necesitaba Europa para venirse arriba.

Elogios de todo el mundo

"Es especial. Lo que ha hecho contra el Newcastle en el tiempo que ha estado en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros", comentaba Mikel Arteta tras el partido.

Me sucedió con Mainoo, con Foden, con Cole Palmer, con Doué, con Lamine Yamal... Rio Ferdinand — Exfutbolista inglés

Rio Ferdinand fue un paso más allá, incluyendo nombres impresionantes en la ecuación: "¿Para qué estamos en el fútbol? Para emocionarnos y entretenernos. Todo el mundo sabe que me brota otra energía cuando hablo de jóvenes talentos. Me sucedió con Mainoo, con Foden, con Cole Palmer, con Doué, con Lamine Yamal... Son jugadores que te hacen levantarte del asiento y decir: 'Ohhh, dame más de eso'", comenzó diciendo el ex del Manchester United.

"El jugador del que os hablo ahora ha disputado olo un amistoso de pretemporada. Ya hablé de él en noviembre: Max Dowman. No olvidéis su nombre. El Arsenal ha sacado otra joya de Hale End. Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, probablemente de Europa y quizá del mundo", añadió.

Max Dowman se abraza con Odegaard durante el partido amistoso contra el Newcastle / Instagram

Ethan Nwaneri, en su momento, deslumbró a la Premier League convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del torneo con 15 años y 181 días. Dowman no podrá superarlo, pero como el inglés de ascendencia nigeriana, apunta a ser uno de los grandes protagonistas del futuro. Eso sí, aún tiene que demostrar muchísimo.