La UEFA cierra la puerta al traspaso de Todibo

Portazo de la UEFA al fichaje de Jean-Clair Todibo por el Manchester United. El organismo europeo se ha interpuesto en una operación que parecía encaminada a producirse este verano debido a una normativa relacionada con la multipropiedad de los clubes que ha paralizado las negociaciones por completo.

El central francés ha vuelto a encontrar su mejor versión en Francia, donde ha recordado a todos el potencial que puede ofrecer. Desde su marcha del Tolouse rumbo a Barcelona en 2019, Todibo había entrado en un bache interminable de cesiones de donde no era capaz de salir. Finalmente, el francés encontró en Niza un nuevo camino para volver a su máximo rendimiento, un equipo donde ha estado desde 2021.

Desde entonces, su rendimiento no ha pasado desapercibido por los mejores equipos europeos, que se han interesado en el defensa con vistas al futuro. El Manchester United, con el Arsenal, parecían los equipos más adelantados en la carrera por el francés, aunque finalmente el club de Old Trafford no podrá participar en una puja que se disparaba a cifras realmente importantes.

La UEFA se interpone en el fichaje

El Manchester United había mostrado gran interés en la llegada de Jean-Clair Todibo para reforzar la defensa de la próxima temporada. El equipo inglés empezaba a perfilar detalles de una operación que iba a ascender a los 40 millones de euros, una cantidad ciertamente interesante para el FC Barcelona que se reserva un 20% de los ingresos obtenidos por una venta del jugador.

Sin embargo, una regla de la UEFA ha truncado por completo la llegada de Todibo a Old Trafford. Según informa Fabrizio Romano, el organismo europeo ha recordado su normativa respecto al modelo de multipropiedad entre clubes, una regla que impediría el fichaje del central francés por el United.

Todibo, pieza clave en el Niza / @OGCNice

El problema de la operación radica en el grupo INEOS, propietario tanto del Niza como del Manchester United. El club inglés consiguió clasificarse para la Europa League después de vencer en la FA Cup como también lo hará el Niza tras clasificar como quintos en la Ligue 1. Según la normativa de la UEFA, dos clubes que pertenezcan a la misma propiedad no pueden disputar la misma competición europea, una situación similar a la que sucede entre el Girona y el Manchester City. La situación se puede solucionar mediante ciertas lagunas en el reglamento, aunque está prohibido el traspaso de jugadores entre clubes de la misma propiedad. La situación imposibilita el traspaso de Todibo por el United, que no puede librarse de esta restricción a menos que el grupo INEOS venda su parte de propiedad del NIZA.

La situación ha enfurecido a los aficionados del Manchester United, que ponen de ejemplo el futuro fichaje de Savinho por el Manchester City como disparidad en el criterio de la UEFA respecto a este tema. Se trata, a su vez, de una noticia desafortunada para el Barça, que esperaba llevarse unos 8 millones de euros en el caso de que se acabase cerrando la operación. De momento, tocará esperar para conocer el futuro del Jean-Clair Todibo este verano.