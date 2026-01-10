Uche y el Crystal Palace se la pegan

Lo que le faltaba a Christantus Uche. El nigeriano fue titular en un Crystal Palace que protagonizó uno de los batacazos de la FA Cup al caer eliminado en tercera ronda ante el Macclesfield Town (2-1), conjunto de la National League North, sexto escalón del fútbol inglés, dirigido por John Rooney, hermano del mítico Wayne Rooney.

Con un equipo repleto de suplentes a excepción de Yéremy Pino, Adam Wharton y Marc Guéhi, el Crystal Palace, vigente campeón, se despidió de la competición del KO a las primeras de cambio. Recibió el primer golpe justo antes del descanso, con un gol de Paul Dawson para el cuadro mancuniano y, pese a que Oliver Glasner agitase el árbol en el descanso dando entrada al flamante fichaje, Brennan Johnson, fueron los 'Silkmen' los vieron puerta de nuevo, esta vez por medio de Isaac Buckley.

Infortunio para Uche

Uche, que fue titular por primera vez desde el pasado 18 de diciembre en la Conference League, cuando marcó un golazo contra el KuPS, pudo recortar distancias, pero su gol a veinte minutos para el final fue anulado por fuera de juego.

El meta del Macclesfield, Max Dearnley, se vistió de héroe en el tramo final con un paradón a Wharton que podría haber ampliado las esperanzas de remontada de los 'eagles', que no lograron el gol hasta que en el tiempo de descuento el ex del Villarreal clavó una falta en el borde del área.

El Macclesfield Town, club de un suburbio de Mánchester, es la 'cenicienta' de la FA Cup, pues es el rival de menor categoría que resiste en la competición. Su heroicidad, asimismo, va mucho más allá: ocupa la decimocuarta - de 24 equipos - posición de la National League North y, por primera vez desde 1909, el vigente campeón es eliminado por un club que no compite ni en la Premier ni en la Championship.