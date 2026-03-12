Tudor puede ser cesado en el Tottenham tras el lío con Kinsky

Fue, sin duda, una de las imágenes de la jornada del martes en la Champions League: la de Antonin Kinsky abandonando el césped del estadio Riyad Air Metropolitano en el minuto 15 de partido, con su equipo, el Tottenham Hotspur, perdiendo 3 a 0, siendo dos de los goles errores suyos en la salida del balón.

La decisión del entrenador Igor Tudor sorprendió al mundo, y también podría tener consecuencias. Según apunta 'The Telegraph', el vestuario habría perdido la fe en el técnico tras su decisión en Madrid, así como otras decisiones que han sorprendido estas últimas semanas y que tampoco han ayudado a mejorar al equipo.

"Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había ocurrido", dijo Tudor tras el partido. "Era necesario reservar al chico y así al equipo, es una situación increíble y no tengo nada más que comentar".

"Antes del partido creía que era lo correcto, que era la decisión que tenía que tomar. Vicario está bajo presión, Kinsky es muy buen portero y para mí era lo correcto", añadía.

A un punto de los puestos de descenso en la Premier League, el croata llegó a Londres en el mes de febrero para revertir la situación de los 'Spurs', pero ha perdido todos los partidos que ha dirigido (4), tanto en liga como en competición europea.

Y eso, además, le pone en una situación complicada. Tanto Vinai Venkatesham, director ejecutivo, como Johan Lange, director deportivo, han mantenido ya algunas reuniones para decidir si rescindir el contrato del entrenador y si este movimiento se realiza de forma inmediata, ya sea esta semana antes del partido en Anfield ante el Liverpool o esperar un poco más, lo que haría también poner sus puestos en peligro de cara a los propietarios, ya que se considera que ambos fueron los responsables de echar a Thomas Frank elegir a Tudor como el relevo en el banquillo 'spur'.

Fue la primera vez que el entrenador confiaba en el checo Kinsky, que debutaba en Champions, y duró apenas un cuarto de hora en el campo. El joven futbolista de 22 años solo había tenido minutos esta temporada en la Carabao Cup, el pasado mes de octubre, y su carrera ha quedado señalada con este partido y este cambio.

El mismo medio apunta que, tras pasar unas horas, el cancerbero, que llegó a Inglaterra el año pasado procedente del Slavia de Praga, habría decidido también abandonar la entidad londinense este mismo verano en forma de cesión, para sumar minutos y poder reconstruir su carrera, ya que no ve un futuro prometedor en el Tottenham, donde tiene contrato hasta 2029.

El mensaje de Antonin Kinsky tras sus errores en el Metropolitano / tondakinsky

Tras el partido, el portero acudió a sus redes sociales para "agradecer los mensajes. Desde sueño a pesadilla a sueño de nuevo. Nos vemos".

La misma fuente asegura que los múltiples cambios de posición de Tudor con pesos pesados del vestuario no han gustado a los jugadores, como Pedro Porro, Richarlison, João Palhinha, Conor Gallagher, o Xavi Simons. Además, su comunicación, tanto en privado como en público, ha sido motivo de descontento. Durante los entrenamientos se dice que adopta un estilo ruidoso y agresivo desde el primer día, mientras que en público ha dejado claro su descontento en repetidas ocasiones.

En la Premier, el Tottenham tiene por delante nueve partidos en uno de los calendarios más complicados respecto a sus rivales en la parte baja de la máxima división en Inglaterra. En Champions, los tres goles de diferencia ante el Atleti pueden ser definitivos para la vuelta en el Tottenham Stadium.

Noticias relacionadas

El técnico volverá a hablar este viernes en la previa del partido del domingo ante el Liverpool, y podría dar más detalles sobre lo que se vive en el club.