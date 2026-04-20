El troleo de Haaland tras su 'pelea' ante al Arsenal: "Estoy casado"

Este pasado domingo se confirmó la 'remontada' del Manchester City en la Premier League. Los de Guardiola llevaban semanas recortando distancias y con un círculo rojo marcado en este pasado día 19 de abril. Recibían al Arsenal y una victoria en el Etihad confirmaba el golpe de efecto. Y así fue. Ganaron por 2-1 y ya dependen de sí mismos. Una situación impensable por como se estaba desarrollando el campeonato inglés.

Y es que el Arsenal ha ido encadenando malos resultados, sobre todo este mismo mes de abril, algo que han aprovechado los citizens para ir imprimiendo una presión que les ha permitido quedarse a ya tan solo 3 puntos.

En un encuentro en el que se jugaban muchísimo, ambos equipos saltaron al terreno de juego a dejárselo todo. Y que se lo digan a Haaland. El noruego se pasó todo el encuentro batallando con los centrales del Arsenal. Y más en concreto con Gabriel Magalhaes, con quien ya se ha topado en más de una ocasión.

Haaland y Gabriel Magalhaes se engancharon en el City-Arsenal / EFE

Forcejeos, abrazos y un pique que casi acaba con ambos expulsados en el minuto 83 del encuentro, ya con el 2-1 final en el luminoso. Se llegaron a encarar tras un empujón de Haaland e incluso de inmediato, el central brasileño trató de golpearlo con la cabeza, algo que le habría mandado directamente a la calle. El colegiado, por eso, tras formarse una pequeña tangana que no llegó a más, lo solventó con una amarilla para cada uno.

Minutos antes, también se habían enganchado. Literalmente. En una pelea por un balón acabaron ambos por el suelo y con la camiseta del noruego rota. En esta ocasión también fue zarandeado por Hincapié.

Haaland acabó con su camiseta rota ante el Arsenal / X

"No me gustaría ser Haaland"

El mismo Guardiola, en declaraciones post partido, salió en defensa de su delantero: "No me gustaría ser Erling Haaland y tener que pelear contra Saliba y Gabriel. Para ser honesto, no me gustaría. Preferiría leer un libro. Definitivamente no. Tener que lidiar con ellos, cómo juegan y se manejan, son muy buenos. Como he dicho, pienso que somos los dos mejores equipos de Inglaterra. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Son 'top'".

Guardiola: "No me gustaría ser Haaland y pelear con Saliba y Gabriel" / Perform

"Tío, tengo mujer"

Haaland, ya con la victoria en el saco, no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a Gabriel tras su duro enfrentamiento durante todo el partido. "Tío, estoy casado", publicó en su cuenta personal de la red social Snapchat junto a una imagen donde se ve al central brasileño y al noruego forcejeando intensamente. Lo remató con un par de emojis de caras sonriendo.

Haaland le lanzó un dardo en redes a Gabriel tras sus intensa 'batalla' en el City-Arsenal / X

Evidentemente, el delantero noruego se marchó a casa contento y con la satisfacción de cumplir el objetivo. Haaland fue especialmente decisivo, ya que además de estar 'peleándose' durante todo el encuentro con los centrales 'gunners', también apareció cuando más se lo reclamaba para anotar el tanto de la victoria con un remate cruzado. No sin antes haber forcejeado de nuevo con su compañero de baile, Gabriel.

Esta diana también situó al delantero del Manchester City como el segundo futbolista en conseguir perforar la portería de los de Arteta durante 4 encuentros consecutivos. Cifras que destacan la auténtica pesadilla en la que se ha convertido para el conjunto dirigido por el técnico donostiarra.