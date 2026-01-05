Una trituradora de entrenadores llamada Manchester United

En 2013, Alex Ferguson decidió poner fin a más de dos décadas de éxitos en el Manchester United. Y, aunque involuntario, fue de manera muy literal. Porque desde el adiós del mítico 'Sir Alex' el Teatro de los Sueños ha acumulado más pesadillas que otra cosa. Los datos lo respaldan: siete técnicos en propiedad, cuatro más como interinos, y el pobre balance de dos FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield y una Europa League. Ninguna Premier. Ninguna Champions. Y ridículos incontables.

Los números convierten en desconocido el legado de una época dorada. La destitución de Rúben Amorim este 5 de enero, poco más de un año después de asumir el cargo como entrenador en propiedad de los 'diablos rojos', es el último episodio de una larga secuencia de fracasos en el banquillo desde la retirada del mítico entrenador escocés.

UNA LISTA INTERMINABLE

El primer relevo tras la era dorada fue David Moyes, elegido directamente por Ferguson en verano de 2013. Su etapa, de apenas diez meses, reflejó desde el inicio el peso de una herencia difícil de gestionar. Con 51 partidos dirigidos y un porcentaje de victorias inferior al 53 %, el equipo perdió competitividad en la Premier League y quedó fuera de la Liga de Campeones, lo que precipitó su despido en abril de 2014.

David Moyes en su etapa con el United / AFP

Tras un breve interinato de Ryan Giggs, el club apostó por Louis van Gaal. El técnico neerlandés dirigió 103 partidos entre 2014 y 2016, ganó una FA Cup y promovió una profunda renovación de la plantilla. Sin embargo, su proyecto no logró continuidad en el campeonato doméstico y fue interrumpido pese a cerrar su etapa con un título.

El siguiente paso fue José Mourinho, contratado para devolver al United a una lógica de resultados inmediatos. En 144 partidos, conquistó la Europa League, la Copa de la Liga y la Community Shield, y firmó el mejor porcentaje de victorias del periodo post-Ferguson (58,33 %). Y también el de mejor balance en cuanto a trofeos. Aun así, la falta de progreso sostenido en la Premier League y un entorno cada vez más tenso acabaron con su destitución en diciembre de 2018.

Guardiola y Mourinho, en 2018 / EFE

Con Ole Gunnar Solskjær, el club optó por una figura identificada con su historia. Su ciclo fue el más largo tras 2013, con 168 partidos entre 2018 y 2021. Aunque alcanzó finales y semifinales en competiciones nacionales y europeas, no logró títulos y su rendimiento, con un 54,17 % de victorias, volvió a situarse en una franja intermedia.

Ole Gunnar Solskjaer. / AP

La salida de Solskjær dio paso a una fase especialmente inestable. Michael Carrick asumió de forma interina durante tres partidos, seguido por Ralf Rangnick, cuyo breve mandato dejó el peor registro porcentual del periodo (37,93 %), evidenciando un equipo sin estructura competitiva clara.

Ralf Rangnick en un partido con el Manchester United / Andrew Yates

En 2022 llegó Erik ten Hag, con un proyecto de reconstrucción más definido. En algo más de dos temporadas dirigió 128 partidos, ganó la Copa de la Liga y la FA Cup, y estabilizó parcialmente el rendimiento, teniendo en medio la complicada situación de gestionar el regreso de un Cristiano Ronaldo que acabó marchándose a Arabia Saudí. La irregularidad liguera y la falta de progresión a largo plazo derivaron en su destitución en octubre de 2024.

Erik ten Hag durante sus días en el United / AP

Su sucesor fue Ruben Amorim, contratado como entrenador principal para liderar un nuevo ciclo. Su etapa, sin embargo, se cerró de forma abrupta el 5 de enero de 2026 tras 63 partidos y un balance del 38,10 % de victorias, uno de los más bajos de los años d.F. (después de Ferguson).

Su despido volvió a evidenciar la fragilidad de los proyectos recientes y la dificultad del club para sostener una dirección deportiva coherente. Ahora asume Darren Fletcher en calidad de interino, un nuevo volantazo para el proyecto más perfeccionado del fútbol europeo... si de despedir técnicos se trata: una trituradora de entrenadores sin igual.