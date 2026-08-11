Mucho trabajo por delante para Xabi Alonso en el Chelsea: la carpeta de Enzo y reducir la plantilla, prioridades

El proyecto de Xabi Alonso en el Chelsea ha iniciado tras una desastrosa campaña 25/26 en la que, más allá de no lograr títulos, los 'blues' no pudieron siquiera clasificarse a competiciones europeas. De esta manera, el conjunto inglés ha dado poderes a Xabi Alonso para poder reforzar la plantilla, acometiendo las incorporaciones de Morgan Rogers, Marco Palestra, Danny Welbeck, Jordan Henderson y Maxence Lacroix, además de estar muy cerca de sumar al conjunto a Pep Chavarría, futbolista del Rayo Vallecano.

Sin embargo, tras todos los fichajes, se necesitarán algunas salidas, ya que por el momento la plantilla está conformada por 41 futbolistas y solo quedan 25 días restantes en el mercado de fichajes para resolver la situación. Además, el hecho de no jugar competición europea supone que la necesidad de reducir la nómina sea primordial, tanto a nivel de espacio como de salarios, por lo que varios jugadores están en la rampa de salida, sea en formato de venta o de cesión.

La interminable lista de transferibles

En este sentido, la intención del equipo de Stamford Bridge pasaría por cerrar un plantel de 25 jugadores, por lo que sería necesario dar salida hasta a 16 piezas. Como ejemplo del problema en cuestión, en el amistoso en Hong Kong ante la Juventus, Xabi Alonso contaba con 16 suplentes en el banquillo y solo cinco eran canteranos, aun cuando Enzo Fernández, Reece James, Rogers, Henderson, Lacroix, Valentín Barco y Malo Gusto continúan de vacaciones tras su participación en el Mundial.

Marc Guiu, goleador ante el Charlton Athletic en la FA Cup / X

Así, en el capítulo de salidas, el Chelsea cuenta con una lista de transferibles de hasta 22 jugadores, de los cuales deberían salir como mínimo 16, aunque la intención sería que pudiera llegar a marcharse alguno más, puesto que la intención pasa por fichar al mediapunta del Bournemouth Alex Scott, según el medio 'Football London'.

De esta manera, la planificación pasa por poder sacar en formato de cesión a Mamadou Sarr, Marc Guiu, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, Shim Mheuka, Reggie Walsh, Omari Kellyman, Ryan Kavuma-McQueen y Kendry Paez. Por otra parte, en venta están nombres como Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, David Datro Fofana, Liam Delap, Gabriel Slonina, Malo Gusto, Emmanuel Emegha, Deivid Washington, Pedro Neto, Dario Essugo e Ishé Samuels-Smith.

La carpeta más complicada es la de Enzo Fernández

No obstante, el capítulo más complicado es resolver el futuro de Enzo Fernández, después de que el centrocampista argentino llegara a flirtear casi públicamente con el Real Madrid. Aun así, la calidad del futbolista argentino está fuera de toda duda y Xabi Alonso deberá decidir si cuenta con él, pues si se quedara podría seguir siendo uno de los líderes del proyecto gracias a su gran experiencia, liderazgo y técnica.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo, en una imagen con el Chelsea / TOLGA AKMEN

Eso sí, habrá que ver cuáles son las intenciones del propio internacional por la albiceleste en caso de que el conjunto madridista llame de nuevo a su puerta, pues con los merengues fuera de la carrera por Rodri Hernández no resulta descabellado pensar en una nueva intentona blanca por Enzo.