El Tottenham de De Zerbi tiene un cheque en blanco infinito: más de 200 millones de euros en 24 horas

Hubo un momento en el que el Tottenham dejó de mirar hacia Europa para empezar a mirar hacia abajo. Y lo hizo de verdad. El descenso parecía un destino imposible cuando el equipo londinense empezó a coquetear con la Championship y acabó siendo una temida realidad de la que lograron escapar en la última jornada. Al palo.

Para los aficionados de los Spurs, la temporada fue un drama en tres actos: Thomas Frank, Igor Tudor y, finalmente, Roberto De Zerbi. Tres protagonistas para explicar una campaña que empezó con dudas, continuó con pánico y terminó con una apuesta desesperada por recuperar la identidad perdida. Los más pesimistas, que en aquel entonces eran más realistas que otra cosa, se veían en Segunda y sin la gran mayoría de sus estrellas.

De Zerbi, entrenador del Tottenham / Archivo

Por suerte, el susto no fue de muerte. El Tottenham se aferró a la Premier League y aquí está, protagonizando un verano que sería el sueño de cualquiera: cheque en blanco y a gastar. Habrá que ver si las compras de De Zerbi son necesidad o caprichos.

El italiano fue la última apuesta desesperada del Tottenham. Llegó como el elegido para salvar el barco y después cambiarlo todo. De Zerbi asumió un vestuario herido, una plantilla rota mentalmente y un club que emocionalmente se apagaba. Cumplida la primera parte del trato, ahora quieren que les ayude a volver a mirar hacia arriba.

Cheque en blanco

El libreto de De Zerbi es mundialmente conocido: balón, valentía, presión y dinamismo. Y ahora está buscando las piezas idóneas para explotarlo en las mejores tiendas del planeta.

La defensa ya está bastante reformada. Las llegadas de Andrew Robertson y Marcos Senesi como agentes libres demuestran que el italiano valora la experiencia y el conocimiento de la liga para la zaga, donde se han gastado 60 millones de euros para fichar al internacional neerlandés Jan Paul van Hecke.

Por el jugador del Brighton sí han considerado oportuno romper la hucha. Físico, salida de balón y una edad competitiva perfecta, 26 años, para rendir desde el día cero. Con la más que probable salida del Cuti Romero, había que apostar sobre seguro. Y no hay que olvidarse de Luka Vuskovic, quien regresa al club tras curtirse en el Hamburgo.

De Zerbi también ha traído experiencia para la portería: Martin Dubravka, de 37 años y con una dilatada trayectoria en Inglaterra, llega como agente libre para competir con Kinsky bajo palos, mientras el futuro de Guglielmo Vicario continúa rodeado de dudas y rumores. James Trafford podría completar el cupo de porteros si finalmente sale el italiano.

Pero si algo ilusiona del 'SúperTottenham' de De Zerbi es la medular y el ataque. La billetera saca humo. 100 millones de euros se han gastado los londinenses en Mateus Fernandes y más de 100 millones preparan para firmar a un Sandro Tonali que ya está en Londres para dejar atrás su paso por el Newcastle. Firma hasta 2032 y se convertirá en el italiano más caro de la historia. En total, serán más de 200 millones de euros gastados en poco más de 24 horas.

Mateus Fernandes, nuevo jugador del Tottenham / Tottenham

Con piezas como Bergvall, Kulusevski, Gallagher, Bentancur o Maddison, De Zerbi deja un mensaje claro: quiere un centro del campo más técnico, más dinámico y más preparado para sostener la idea del entrenador. Una medular que también encajaría mejor con Xavi Simons, quien sufrió una grave lesión la temporada pasada, dejando a su equipo solo en un momento clave del curso.

La delantera puede ser un escándalo. Entre la lista de nombres que se vinculan al Tottenham destacan Savinho, objetivo del verano pasado; Eli Kroupi Jr., una de las grandes sensaciones de la Premier League en el Bournemouth; Cody Gakpo, una de las estrellas del Liverpool; o incluso Rafael Leao, quien ha sido ofrecido al club varias veces. Tengan por seguro que intentarán con todo que alguno de ellos acabe en Londres.

El 'SúperTottenham' no será solo una colección de nombres. Será una idea. Tonali, Mateus, Porro, Robertson, Senesi, Van Hecke, Maddison, Solanke, Xavi Simons cuando vuelva… ¿Podrá De Zerbi convencer sobre el campo con un equipo de autor?