El Tottenham tasa a Kane en 116 millones de euros

El Tottenham tasa a Harry Kane en 116 millones de euros, según informa The Mirror. El delantero inglés, con un año más de contrato, vuelve a estar en el mercado. Y parece que este verano, debido al descontento del jugador con el club inglés, podría confirmarse su traspaso. El United y el Bayern, los equipos más interesados.

El internacional inglés, habitualmente comedido y poco dado a las estridencias, mostró el pasado fin de semana por primera vez ciertas disonancias con su club: "El Tottenham debería estar ganando trofeos; ese es siempre el objetivo. Contentarnos con el top-cuatro es una consecuencia de no jugar tan bien como deberíamos".

Y mientras tanto, el Bayern, dio pistas sobre su interés. Uli Hoeness, expresidente del club bávaro y miembro del consejo ejecutivo, admitió públicamente que el equipo de Munich persigue el fichaje del jugador más importante de la selección de Inglaterra.

"Tiene casi 30 años y el año pasado el Tottenham rechazó una oferta de 160 millones de euros del Manchester City. Este año no van a pedir menos. Puedo imaginar que se aproxima el día que un jugador fiche por el Bayern a cambio de 100 millones. Personalmente no creo que debamos pagar eso. Ya he dado mi opinión sobre el caso Kane. Pero soy solo uno de los nueve miembros del comité y si los demás aprueban que venga, lo ficharemos", dijo Hoeness.

El United, por su parte, le asegura cerca de 40 millones de euros brutos por temporada. Kane acaba contrato con el Tottenham en 2024 y debe decidir si irse libre después de jugar otra temporada más en Londres o salir traspasado este verano perdiendo la prima de fichaje.