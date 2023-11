El Tottenham se suma a la puja por Todibo

El central del Niza es uno de los jugadores más deseados en el mercado de la Premier Legaue El Barça está a la espera, pues sigue teniendo un porcentaje del 20% por una futura venta del futbolista

Jean-Clair Todibo es uno de los defensores que más miradas atrae entre los grandes de la Premier League. Primero fue el Manchester United, que insiste en su interés por el traspaso, pero ahora se ha sumado un nuevo rival en la puja: según la información del 'Evening Standard', el Tottenham de Postecoglou entraría de lleno en la 'pelea' por el central del Niza.

Los 'Spurs' buscan desesperadamente a un central de garantías para su proyecto, inmersos en una crisis de lagunas defensivas con la grave lesión de Van de Ven, la desconfianza con Eric Dier y la extraña situación del 'Cuti' Romero, que se perderá tres partidos por su expulsión y no está en su mejor momento. En medio de este lío, Todibo parece el favorito de las quinielas. Y mientras, en Barcelona se frotan las manos.

¿CUÁNTO PODRÍA INGRESAR EL BARÇA?

Todibo, que abandonó de forma definitiva el conjunto azulgrana en verano de 2021, con un traspaso de 8,5 millones de euros al Niza, sigue quemando etapas en su progresión como futbolista y está preparado para regresar a la élite. Con un precio de venta que ronda los 45 millones de euros, en caso de salir traspasado el Barça se llevaría una 'tajada' del 20%: con esta fórmula, serían 9 millones de euros para el conjunto azulgrana.

Todibo, jugador del Niza | AGENCIAS

El joven central de 23 años debutó con la absoluta de Francia em septiembre, y esta temporada suma 11 participaciones con el Niza. Tras su breve paso en forma de cesión por el Schalke y en el Benfica, cuatro temporadas después de su llegada a Francia parece preparado para abordar una nueva aventura. Tottenham y Manchester United no son los únicos interesados, pues el Arsenal también llamó a su puerta.

En declaraciones a 'L'Équipe' en septiembre, Todibo reconoció que no tenía prisa por tomar una decisión sobre su futuro en una apuesta por un nuevo cambio de aires. "No puedo mentir si digo que no pienso en decirme a mí mismo que a lo mejor necesito jugar en un 'equipo top' para incrementar mis posibilidades, pero tengo garantías de jugar en el Niza", explicó. Sea como sea, lo que parece seguro es que tarde o temprano volveremos a ver a Todibo en un proyecto campeón.