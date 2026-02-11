El Tottenham sigue en caída libre y destituye a su entrenador Thomas Frank

La temporada del Tottenham roza el desastre. El equipo londinense volvió a fallar ante su afición en Premier League contra el Newcastle (1-2) y el equipo alarga su preocupante racha sin ganar en liga en 2026. Una grave situación que pone a Xavi Simons en el disparadero semana tras semana (y a otras estrellas del equipo) y que le ha costado el banquillo a Thomas Frank, tal y como ha confirmado el propio club este mismo miércoles.

El entrenador danés asumió el cargo hace tan solo unos meses, el pasado mes de julio, después de maravillar a la Premier League en su larga etapa en el Brentford. Fue un movimiento de confianza total por parte de los 'spurs', que decidieron confiarle el futuro del club destituyendo al griego Ange Postecoglou, que había firmado una temporada floja en Liga, pero que acababa de ganar la Europa League ante el Athletic Club, el primer título de los londinenses en 17 años.

El entrenador del Tottenham, Thomas Frank / AP Photo/Ian Walton

La inversión del Tottenham fue importante. Xavi Simons, Mohammed Kudus, Mathys Tel, Kevin Danso, Souza, Luka Vuskovic, Kota Takai, Joao Palhinha y Randal Kolo Muani llegaron en verano, gastando más de 200 millones de euros. Y hay que sumar a Conor Gallagher en invierno, que costó 40 'kilos', más los 15 que abonaron para comprar definitivamente a Souza. En total, más de 260 millones de euros.

Sin embargo, no ha conseguido aplicar su idea, que llevó al Brentford a coquetear con la primera clasificación para Europa, y la dinámica del Tottenham es horrible: en 2026, ya son ocho partidos sin ganar (cuatro empates y cuatro derrotas). Las consecuencias son una decimosexta plaza con 29 puntos, y el miedo a acercarse demasiado a un descenso que ahora mismo marca el West Ham con 25 puntos, y que le ha costado el puesto a Frank.

Como suele ser habitual, ahora empieza el baile de nombres para asumir un proyecto interesante en la Premier League. Sin equipo están entrenadores como Gareth Southgate, Xabi Alonso, Enzo Maresca, Joachim Löw, Rubén Amorim, Xavi Hernández, Thiago Motta, Igor Tudor... El Tottenham tiene una buena nómina de técnicos para elegir.