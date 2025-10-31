Del Tottenham a retirarse a los 27 años para ser fotógrafo: la historia de Alfie Whiteman, el portero "hippie" con sangre pakistaní

Nació en Londres y creció al lado del White Hart Lane durante toda su vida, pero él sabía que su futuro deparaba horizontes más lejanos que los del barrio del Tottenham, donde se formó hasta unirse al prestigioso club inglés con tan solo 10 años. Su contrato con los Spurs terminó al final de la pasada campaña, y así lo hizo su carrera profesional en el deporte que le acompañó desde que era un niño. Con tan solo 26 años, Alfie Whiteman decidió colgar los guantes de manera secreta en mayo para dedicarse a tiempo completo a su otra gran pasión: el mundo cinematográfico.

Por el amor al arte

Durante el verano se planteó fichar por un club de segunda división inglesa, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que los proyectos que tenía lejos del terreno de juego le ilusionaban más. "Llegó un punto en el que prefería terminar esto en mis propios términos antes que ir a un club al que no quería ir. De joven, siempre dije que no quería jugar en las ligas inferiores; siempre pensé en el máximo nivel. Si no, prefería hacer otra cosa. Así que di este paso hacia lo desconocido."

En realidad, Whiteman lleva años planeando su vida fuera del deporte. Conoció a una directora de cine a través de su exnovia que le abrió el mundo, y mientras se esforzaba en vano para hacerse un hueco en la portería que ocupaban Hugo Lloris y Joe Hart, iba construyéndose un perfil como "hippie", así le llamaban en el vestuario, en la industria cinematográfica. "El Tottenham tiene un centro de entrenamiento increíble con unas instalaciones magníficas, y yo entrenaba con los mejores jugadores. Pero no me sentía realizado. Quería jugar partidos de alta presión, sentir que progresaba, y cuando no juegas, es muy difícil. Es incluso peor, es como si estuvieras retrocediendo."

Introspección en el extranjero

Whiteman dejó el instituto a los 16 años para lanzarse de cabeza al mundo del fútbol: "Cuando tenía unos 17 o 18 años, viviendo en una residencia, tenía la sensación de: '¿Esto es todo?'. Subirme al minibús, ir a entrenar mientras cursaba un grado en ciencias del deporte y volver a casa a jugar a videojuegos. Me di cuenta, desde muy joven, de que no era feliz allí." En 2021 se marchó cedido al Degerfors IF de Suecia, donde finalmente gozó de regularidad, sumando 34 partidos en un período de 18 meses, y aprovechando el tiempo a solas para explorar su vena más artística mientras vivía en una pequeña cabaña en el bosque.

Su recuerdo más lejano con el fútbol se remonta a cuando tenía seis años y salió al campo de la mano de Robbie Keane, entonces capitán del Tottenham Hotspur. De ese momento ya han pasado más de veinte años, a lo largo de los cuales Whiteman solo ha logrado disputar un solo encuentro oficial con el club de su vida, cuando entró desde el banquillo en la segunda parte de un partido de Europa League, bajo las órdenes de José Mourinho en 2020. El momento más destacado de su trayectoria como profesional llegó el pasado 21 de mayo en San Mamés, lugar donde el Tottenham rompió su larga sequía conquistando la Europa League frente al Manchester United. Whiteman recibió una medalla a pesar de no contabilizar un solo minuto en la competición, y ese primer y último trofeo supuso el capítulo final perfecto a una historia tan breve como única.

Punto de inflexión

La retirada prematura de Whiteman no tiene que ver con una carrera descarrilada por las lesiones, ni una desgracia de fuerza mayor, pero a pesar de llevar una vida tranquila como tercer, cuarto y hasta quinto portero, tuvo sus momentos de superación en los que el portero con ascendencia Pakistaní aprendió que existía un mundo más allá de la pelota. No jugar con regularidad ya es frustrante de por sí para cualquier deportista de élite, pero una lesión de tobillo que le tuvo apartado durante prácticamente toda la temporada 2023-24 terminó de truncar su progresión. “El fútbol es una carrera corta de todos modos, incluso si lo haces muy bien, y yo sabía que no quería quedarme durante mucho tiempo”.

A los pocos días de tomar la decisión de retirarse, Whiteman ya se encontraba en un set de rodaje con el fotógrafo de moda Harley Weir y el rapero británico Central Cee para una sesión fotográfica de Nike. "Tengo ideas para proyectos fotográficos y cortometrajes. El plan es hacer algunos cortos y, con suerte, algún día un largometraje. Pero no hay pasos estrictos. Solo quiero estar en el set y trabajar con algunos de los directores de fotografía, productores y cineastas más talentosos, y conocer gente nueva. Hay tanto que aprender."

El ganador de la Europa League, aficionado a Letterboxd, locutor habitual de NTS Radio, fotógrafo analógico, DJ y hipster de la moda, es ahora también productor y fotógrafo de Somesuch Productions, pero no olvida el fútbol y de hecho tiene ideas para posibles rodajes en el mundial del año que viene.