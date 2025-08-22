El Tottenham responde a Eze: "No quiero a ningún jugador que no quiera venir al club"

Thomas Frank, entrenador del Tottenham Hotspur, subrayó que no acepta a "ningún jugador que no quiera venir al club" al ser preguntado por la situación de Eberechi Eze, que cuando parecía que lo tenía todo hecho con los 'Spurs', finalmente fichará por el Arsenal.

"Para ser muy, muy claro, no quiero a ningún jugador que no quiera venir al club. Si no quieren llevar este fantástico escudo, no los queremos aquí”, declaró Frank este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Manchester City.

El atacante inglés, héroe en el Crystal Palace campeón de la FA Cup y la Community Shield, lo tenía hecho con el Tottenham, que había acelerado su fichaje desde la salida de Heung-min Son, la lesión de James Maddison y la negativa del Manchester City en vender a Savinho, pero al final se ha decantado por la oferta de los 'Gunners'.

"Hay que hacer todo lo posible para reforzar la plantilla. Tenemos seis buenos delanteros y la competencia es alta. Kulusevski volverá esta temporada, probablemente a largo plazo con Maddison, y estoy seguro de que ficharemos a un jugador antes del cierre del mercado", explicó

Respecto al brasileño Richarlison, autor de un doblete ante el Burnley, Frank comentó: "Ahora mismo él es mi delantero titular. Ha marcado dos goles excelentes. Richy quiere quedarse, yo quiero mantenerlo y no se ha hablado de nada más".

En cuanto al estado físico de los jugadores, el técnico indicó que Destiny Udogie e Yves Bissouma siguen en fase de recuperación y que Dejan Kulusevski estará ausente durante un tiempo prolongado.

"Destiny está mejor y ha entrenado con el equipo dos veces, entrenamiento completo, aunque aún es pronto para jugar contra el City. Queremos que entrene mañana y tenga otra semana. Bissouma también está fuera. Kulusevski estará ausente un tiempo y no quiero poner un plazo concreto", detalló

El Tottenham viaja este fin de semana al Etihad Stadium para medirse al Manchester City, en busca de su segunda victoria de la temporada tras el triunfo inicial ante el Burnley.