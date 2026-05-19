¡El Tottenham le regala una vida extra a Paco Jémez!

¡Vaya última jornada de Premier nos espera! Con el título ya decidido tras el empate del Manchester City, todavía faltará por definir la batalla más agónica de todas. El último descendido a la Championship saldrá del cara a cara entre Tottenham y West Ham. Porque los Spurs fueron incapaces de hacer los deberes en Stamford Bridge (2-1) y se la jugarán en la última jornada contra el Everton mientras, paralelamente, los 'Hammers' recibirán al Leeds.

Un empate le servirá al cuadro de Roberto De Zerbi para evitar una de las mayores hecatombes de la historia reciente de la Premier. El Tottenham deberá igualar lo que hagan los de Nuno Espírito Santo y Paco Jémez, que siguen agarrándose a cualquier mínima esperanza después de la victoria del Chelsea.

Los 'Blues', con un gol de Enzo Fernández y otro de Andrey Santos, recuperaron su plaza europea (Conference) y podrán pelear en la jornada 38 por entrar en la Europa League, aunque no por la Champions tras la victoria del Bournemouth. El centrocampista argentino, inmerso en un sinfín de rumores sobre su próximo destino, se sacó un zapatazo desde fuera del área para abrir el marcador a los 18 minutos de juego.

Richarlison, sobre el verde de Stamford Bridge / Europa Press

Enzo, de dulce

Golazo el de Enzo, de dulce en Stamford Bridge. Incluso tuvo el doblete en sus botas en una falta directa que repelió la cruceta. Pero antes de todo ello se había topado con el palo un Mathys Tel que fue de lo más destacado del Tottenham en una primera mitad en la que pudo llevarse un resultado algo más abultado. Pero no estuvieron finos en la definición ni Liam Delap ni Cole Palmer, que tuvo dos claras ocasiones para encarrilar la victoria pero que se topó con un gran Kinsky.

Ya tras el descanso, los Spurs parecían aturdidos, como si no fueran conscientes de que todavía pueden descender a la Championship. Y eso lo aprovechó el Chelsea para encarrilar el triunfo, en una transición perfecta culminada por Andrey Santos en una jugada con Enzo Fernández al primer toque en el área.

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Fue precisamente ese 2-0 en contra lo que espabiló al Tottenham y Richarlison se echó el equipo a la espalda para recortar distancias tras una asistencia de tacón preciosa de Pape Sarr. Pero la remontada se quedó en el intento y los Spurs se la jugarán en la última jornada, donde le vale con igualar el resultado del West Ham o, directamente, con empatar.