El Tottenham, un polvorín: Thomas Frank se tiene que disculpar por beber en una taza del Arsenal y el Cuti explota contra la directiva

Las cosas no podrían ir peor en el Tottenham. Los Spurs consumaron una nueva derrota ante el Bournemouth (3-2) que los aleja aún más de los puestos europeos. Pese a adelantarse pronto con un gol de Mathys Tel, Evanilson y Kroupi remontaron antes del descanso. Una espectacular chilena de Palhinha volvió a equilibrar el marcador, pero en el añadido Semeneyo, que en los próximos días pondrá rumbo al Manchester City, se despidió a lo grande con un potente disparo desde fuera del área que dio la victoria a los de Iraola.

Los 'cherrys' rompieron así una racha de once partidos sin ganar, mientras que el Tottenham sigue sin conocer la victoria en este 2026 (solo suma empates ante Brentford y Sunderland).

Como si no bastara con esta mala dinámica, se hizo viral una foto del técnico Thomas Frank sosteniendo una taza de café con el escudo del Arsenal, el eterno rival. El danés, que llegó este verano para sustituir a Ange Postecoglou, no levanta cabeza: apenas dos victorias en doce partidos y un preocupante decimocuarto puesto en la tabla. El ex del Brentford está en la cuerda floja, y este episodio solo empeora su imagen frente a una afición cada vez más descontenta.

Palhinha en el segundo gol / X

Al ser preguntado por ello, Frank salió a defenderse: "Definitivamente no me di cuenta. Sería una estupidez de mi parte usarla sabiendo lo que tenía. Es triste que en el fútbol se me pregunte por esto. Nunca haría algo tan tonto. Si tenemos que preocuparnos por una taza con el logo de otro club, vamos por el camino equivocado". Según apunta la BBC, todo se debió a un simple despiste: el café le fue entregado por un miembro del personal en una taza que el Arsenal había dejado tras su visita al Vitality Stadium apenas cuatro días antes.

El Cuti Romero explota contra la directiva

Para avivar aún más el incendio, el Cuti Romero lanzó un contundente mensaje en Instagram: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen, como viene sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras".

Tras este supuesto dardo a la directiva, el capitán cerró con una llamada a la unión: "Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dando lo mejor de nosotros para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, callar, trabajar más duro y avanzar todos juntos es parte del fútbol. Juntos, será más fácil".