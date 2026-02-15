El Tottenham tiene un plan maestro entre manos: uno de los banquillos más golosos de Europa

El Tottenham Hotspur decidió mover ficha y destituyó a Thomas Frank apenas unos meses después de su llegada. El entrenador danés aterrizó en Londres en julio con la misión de dar un salto de calidad al equipo tras su brillante etapa en el Brentford, donde maravilló a la Premier League con su estilo de juego.

Los ‘spurs’ depositaron toda su confianza en él, tomando la arriesgada decisión de prescindir del griego Ange Postecoglou, quien, pese a firmar una temporada irregular en Liga, se despidió del club con un título bajo el brazo: la Europa League, primera copa para los londinenses en 17 años tras vencer al Athletic Club. Además, la dirección reforzó la plantilla con fichajes importantes, como Xavi Simons, demostrando su ambición.

Pero los resultados mandan, y la derrota ante el Newcastle fue la gota que colmó el vaso, inaugurando otra vez el ‘baile’ de entrenadores en el Tottenham. Sin embargo, todo apunta a que el club ya ha elegido a su favorito… aunque no estará disponible hasta, como mínimo, después del Mundial.

De Simeone a Pochettino... pasando por Tudor

Cuando se anunció el despido de Frank, varios medios apuntaron que el Tottenham estaba interesado en Diego Pablo Simeone, que suma 15 años en el banquillo del Atlético de Madrid y atravesaba un tramo irregular de temporada. No obstante, el contundente 4-0 ante el Barcelona cerró la puerta a su salida, y si los colchoneros ganan la Copa del Rey y rompen su sequía de títulos, aún menos.

Ahora, parece que el club londinense está completamente decidido a entregarle las riendas a Mauricio Pochettino, quien regresaría tras su etapa entre 2014 y 2019. El único inconveniente es que el argentino está comprometido con la selección de Estados Unidos, a la que dirigirá en un Mundial histórico: el primero con 48 equipos y tres países anfitriones, siendo Estados Unidos uno de ellos.

Mauricio Pochettino, nuevo seleccionador de Estados Unidos / EFE

Ante este escenario, la dirección de los ‘spurs’ debía encontrar a alguien que reemplazase a Frank hasta final de temporada. Y el elegido fue Igor Tudor, actualmente sin equipo tras su paso por la Juventus, quien ha asumido el cargo. Un interino de lujo que deberá mantener la calma mientras la directiva convence a Pochettino.

Igor Tudor fue entrenador de la Juventus De Turín / EFE

Un viejo conocido

El argentino pasó cinco años al frente del Tottenham, guiando al equipo hasta una final de Champions League y metiéndolo en la pelea por la Premier League. Además, logró un récord histórico en su última temporada: los ‘spurs’ se mantuvieron invictos en casa durante toda la campaña.

Su regreso supondría no solo experiencia, sino también un retorno al ADN del club y a un estilo que los aficionados conocen y respetan. Una apuesta que, en el Tottenham, ven casi como segura. Sin duda, Londres alberga uno de los banquillos más golosos de Europa.