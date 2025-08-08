El Tottenham, obligado a ir al mercado

Verano para olvidar del Tottenham. Pese a las inversiones en Mohammed Kudus (64 millones procedente del West Ham), Mathys Tel (35 millones procedente del Bayern de Múnich) o Kevin Danso (25 millones procedente del Lens), el club de la Premier League ha perdido, en una sola semana, a dos de sus principales pilares del equipo: Heung-min Son (hacia Los Angeles FC) y James Maddison (por lesión al sufrir una rotura de cruzados durante la pretemporada en Corea del Sur).

Aunque ganando la Europa League, el equipo de Londres ha generado bastantes dudas durante la temporada, sobre todo por su desenvoltura en la máxima división de Inglaterra, terminando en la posición 17, solo un puesto por encima del descenso.

Es por eso que los 'Spurs' ya tenían claro que necesitaban refuerzos y arrancaron muy activos en este mercado de fichajes. Aun así, las dos últimas inesperadas bajas hacen que deban replantearse su estrategia, y volver a acudir al mercado. Y así lo confirmó su entrenador, Thomas Frank, que afirmó tras perder por 4 a 0 ante el Bayern de Múnich que el equipo sigue en el mercado y ahora busca al sustituto de Maddison.

"En general, estamos en el mercado. Por supuesto, cuando los jugadores sufren una lesión de larga duración, debemos tenerlo en cuenta", comentó el técnico. "Su lesión es una noticia devastadora para el equipo y para Maddison. Sin duda, lo extrañaremos, y él nos extrañará a nosotros".

Ya antes de la lesión del inglés, varios rumores apuntaban a que el Tottenham habría estudiado presentar una oferta de 65 millones por Morgan Gibbs-White, hasta que el Nottingham Forest amenazó con denunciar debido a su cláusula de rescisión.

Ahora, en las últimas horas han surgido con fuerza los rumores de Savinho, del Manchester City, o Nico Paz, del Como 1907, tal y como informan varios medios ingleses. El brasileño serviría para suplir la baja de Son en el extremo, mientras que la figura del argentino sería la preferida por Frank para tener la pieza de '10' talentoso que pueda ponerse al equipo a las espaldas.

En ambos casos, el Tottenham tendría que preparar una jugosa suma de dinero ya que los dos tienen contratos con sus equipos, son piezas importantes y no se irían fácilmente. Savinho, tras su explosión en el Girona, ha sido uno de los jugadores destacados de la plantilla de Pep Guardiola esta temporada tras desembolsar 25 millones por él, pese a no tener todos los minutos que se esperaba. Su perfil encajaría con el proyecto de futuro de los 'Spurs', con juventud, desborde y gol, pero necesitarán hacer una propuesta realmente convincente para que desde Manchester se sienten a negociar.

Nico ha vivido su consagración en la élite de la mano de Cesc Fábregas. Salido de la cantera del Real Madrid, el centrocampista ha llamado la atención de varios grandes este verano, aunque el Madrid sigue teniendo una cláusula de recompra preferencial hasta 2027. De salir del Como, algo improbable, el club italiano necesitaría el 'ok' del Madrid, por lo que su fichaje podría ser altamente complicado.