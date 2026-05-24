El Tottenham se mantiene en la Premier; El West Ham, a la Championship

El Tottenham Hotspur seguirá una temporada más en la Premier League después de imponerse por 1-0 al Everton en un partido marcado por la tensión y decidido gracias a un gol de Joao Palhinha antes del descanso.

Los ‘Spurs’, que dependían de sí mismos para evitar el descenso, cumplieron con el objetivo en una temporada muy complicada y cerraron el curso en la decimoséptima posición, apenas dos puntos por encima del West Ham United , que terminó perdiendo la categoría con 39 puntos.

El único tanto del encuentro llegó justo antes del intermedio tras un saque de esquina lanzado por Mathys Tel. Palhinha remató primero al palo, recogió el rechace dentro del área y, en segunda instancia, consiguió enviar el balón al fondo de la red antes de que la defensa pudiera despejar.

El Everton, sin objetivos clasificatorios en esta última jornada, ofreció muy poca resistencia ofensiva durante gran parte del encuentro y apenas logró inquietar la portería defendida por Antonin Kinsky.

La ocasión más clara del conjunto visitante llegó ya en el descuento, cuando Tyrique George se quedó solo ante el guardameta checo, que respondió con una parada decisiva para evitar el empate en la última acción del partido.

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Con esta victoria, el Tottenham evita un descenso histórico y pone fin a una temporada llena de dificultades, mientras que el Everton concluye el campeonato en la decimotercera posición con 49 puntos.