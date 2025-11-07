Tottenham - Manchester United: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Tottenham y Manchester United se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 11 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Manchester United y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Frank llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Chelsea (1-0), vencido al Everton (3-0), perdido ante el Aston Villa (2-1) y vencido al Leeds (2-1), de manera que se ubica en el sexto puesto de la tabla con 17 puntos y +9 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Rúben Amorim registraron un empate con el Nottingham Forest (2-2), una victoria contra el Brighton (4-2), una victoria contra el Liverpool (2-1) y una victoria contra el Sunderland (2-0), por lo que se ubican en el lugar número 8 de la clasificación con 17 puntos y +1 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Tottenham y Manchester United, correspondiente a la Jornada 11 de la Premier League, se disputa este sábado 8 de noviembre a las 14:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Tottenham y Manchester United se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.