Tottenham - Liverpool: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Tottenham y Liverpool se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 17 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Liverpool y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Frank llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Nottingham Forest (3-0), derrotado al Brentford (2-0), empatado con el Newcastle (2-2) y derrotado al Fulham (2-1), de manera que se ubica en el decimoprimer puesto de la tabla con 22 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Arne Slot registraron una victoria contra el Brighton (2-0), un empate con el Leeds (3-3), un empate con el Sunderland (1-1) y una victoria contra el West Ham (2-0), por lo que se ubican en el lugar número 7 de la clasificación con 26 puntos y +2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL TOTTENHAM - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Tottenham y Liverpool, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL TOTTENHAM - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Tottenham y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.