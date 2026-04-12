El Tottenham no levanta cabeza y se mete en descenso

El Tottenham Hotspur cayó derrotado este domingo ante el Sunderland (1-0) y se coloca en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación, a falta de seis jornadas para el final de la temporada.

Además de la derrota, el conjunto del norte de Londres sufrió la lesión del 'Cuti' Romero, que se retiró del campo entre lágrimas tras un choque con Antonin Kinsky y se marchó con gran dolor en su rodilla a dos meses del inicio del Mundial.

Los 'Spurs', que siguen sin conocer la victoria en la Premier League en este 2026, no levantan cabeza y mantienen su racha negativa en el debut de Roberto De Zerbi, el tercer técnico de la temporada.

Los locales se impusieron gracias a un tanto de Nordi Mukiele en la segunda mitad que decantó la balanza en favor del Sunderland que se coloca en décima posición a dos puntos del Chelsea, que es sexto

Por otro lado, el Tottenham se queda en decimoctava posición y tiene la salvación a dos puntos después de que el West Ham United se impusiera el sábado al Wolverhampton Wanderers.

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Los de Zerbi cada vez tienen más complicado mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés y la próxima semana se enfrentarán al Brighton en casa, encuentro en el que tratarán de inaugurar su casillero de victorias en el torneo doméstico en este 2026.