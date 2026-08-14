El Tottenham, dispuesto a romper la banca por una estrella del City

De la mano de Enzo Maresca, el Manchester City empezará un nuevo proyecto, una vez que la etapa de Josep Guardiola al frente de los 'skyblues' llegó a su fin y puso el punto final a la mejor década de la historia del conjunto de la Premier League. Así, más allá del capítulo de entradas, en el que habrá que ver como terminan las carpetas de Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernández, resulta importante escoger que piezas son prescindibles.

De esta manera, según diversas informaciones, el extremo brasileño Savinho podría abandonar el equipo 'cityzen' y cambiar la ciudad de Manchester por Londres, puesto que el Tottenham Hotspur ha mostrado un fuerte interés por acometer su llegada en el presente mercado.

Su futuro, cada vez más cerca de Londres

El Manchester City se encuentra inmerso en plena preparación para la final de la Community Shield contra el Arsenal, en un partido que podría significar el primer título para el proyecto de Enzo Maresca. No obstante, Savinho no participó en la sesión de entrenamiento de este jueves, por lo que los rumores se dispararon, aunque según se informa desde 'The Athletic' el motivo sería una enfermedad. Pese a ello, lo cierto es que la ausencia de Savinho resulta especialmente intrigante dado el fuerte interés desde el norte de Londres, ya que el Tottenham de Roberto De Zerbi estaría cerca de ficharle.

Por el momento, los Spurs han reforzado su plantilla con los fichajes de Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Heck, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, con una inversión que supera los 200 millones de euros. No contentos con ello, la intención pasa ahora por reforzar la línea de ataque, por lo que el club londinense se prepara también para las salidas del Cuti Romero y Djed Spence, quienes están muy cerca de recalar en el Atlético de Madrid y el Inter de Milán respectivamente. Con ambas salidas los 'Lilywhites' lograrían el músculo económico para acometer el fichaje de Savinho, en una operación que podría rondar los 65 millones de euros.

Savinho y Couto, durante un partido con el Girona la temporada 2023-24 / Dani Barbeito

Si bien el jugador 'carioca' demuestra constantemente su desparpajo y capacidad de desborde, lo cierto es que su proyección ha ido de menos a más desde que cambiara Girona por Manchester, pues en el último curso solo fue capaz de anotar cuatro goles y repartir dos asistencias en 36 partidos, unas cifras que quedan muy lejos de los 11 tantos y 10 pases de gol de su curso en Montilivi.