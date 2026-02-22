El Tottenham, un desastre: el Arsenal no se apiada de un equipo que se acerca aún más al descenso

Múltiples errores individuales, fragilidad defensiva... lo del Tottenham es un desastre ante equipo grandes. El Arsenal, en el gran derbi del norte de Londres, pasó por encima de los 'spurs' y solo el poco acierto de los 'gunners', sobre todo en la primera mitad, evitó un resultado aún más abultado.

Ya en el segundo tiempo, y viéndose y creyéndose superiores, el equipo de Arteta bajó su intensidad ofensiva con un Eberechi Eze que se divirtió como nunca sobre el terreno de juego. Suyo fue el primero con un disparo acrobático y suyo fue también el tercero, que sentenciaba el encuentro.

Randal Kolo Muani puso la incertidumbre en los rojos y animó el Tottenham Stadium con un gol que ponía el empate justo después del primero de Eze debido a un grave error en la salida de Declan Rice, pero la realidad es que el monopolio del balón fue para los visitantes. El debut de Igor Tudor no fue el esperado y el equipo, con la derrota, se queda a cuatro puntos del descenso. La grada tampoco perdona al equipo y abucheó a sus jugadores, llegando incluso a tirar una bengala al campo.

Agradecieron los de Tudor el descanso, pero salieron demasiado blandos en el segundo tiempo y lo aprovechó Viktor Gyokeres justo a la salida de los vestuarios para volver a poner a los 'gunners' por delante con un gran disparo desde la frontal del área.

El 1-3 fue el ejemplo de un Tottenham que no encuentra sensaciones. Un cúmulo de errores individuales de los 'spurs' dejó a Eze solo en el punto de penalti que culminó una nueva jugada mal defendida del conjunto blanco. El inglés suma cinco tantos en dos derbis tras el 'hat trick' conseguido en la ida. Siete goles en total esta campaña.

A pesar de eso, tanto un gol anulado a Kolo Muani por una tímida falta a Gabriel Magalhaes como un taconazo de Richarlison a siete minutos del final pusieron el miedo en el cuerpo del Arsenal que, pese a ser infinitamente superior, necesitó de nuevo de una parada salvadora de David Raya para asegurar los puntos.

El último, ya en el descuento, fue de nuevo de Viktor Gyorekes, también con un doblete ante el Tottenham. El goleador sueco suma 15 tantos en 36 partidos esta temporada y ayudó al Arsenal a mantener el pulso como líder de la Premier League, actualmente a cinco puntos de un Manchester City que no falló este sábado ante el Newcastle, aunque con un partido menos. Los de Arteta, tras dos empates ante Wolves y Brentford, recuperaron su distancia en lo más alto de la tabla.