El Tottenham decepciona tras gastarse 366 'kilos': ya rompe registros negativos de hace cinco décadas

Uno de los clubes más protagonistas del mercado de fichajes de verano ha sido el Tottenham Hotspur de Roberto de Zerbi, ya que el conjunto londinense ha desembolsado 366 millones de euros entre las incorporaciones de Tosin Adarabioyo, Van Hecke, Savinho, Mateus Fernandes y Sandro Tonali, además de las llegadas de Marcos Senesi, Andrew Robertson y Martín Dúbravka como agentes libres y Omar Marmoush y Mykhaylo Mudryk en calidad de cedidos.

No obstante, si bien era de esperar que los 'lilywhites' reforzaran considerablemente su plantilla después de un curso 25/26 en el que se vieron inmersos en la lucha por la salvación, lo cierto es que hasta el momento los fichajes no han dado resultados y, tras tres jornadas de Premier League, solo suma un punto y está situado en zona de descenso como antepenúltimo.

Sin marcar y ya se superan registros negativos

Con una ilusión moderada de su afición por volver a ver a su equipo después de lo que parecía un gran mercado de traspasos, el inicio de campaña no fue ni mucho menos el esperado. En la primera jornada de liga, los dirigidos por Roberto de Zerbi fueron completamente superados por el Brentford, que se impuso por 3-0 gracias a los goles de Lewis-Potter, Janelt y Kayode. Además, pese a haber vencido al Charlton de Championship en la EFL Cup por una goleada de 5-1, la situación liguera no mejoró en el segundo duelo.

De Zerbi dando indicaciones a sus futbolistas durante el Nottingham Forest - Tottenham / Tottenham / X

En el primer choque como local, los Spurs se midieron al Newcastle, con la intención de dejar atrás las malas sensaciones del debut liguero ante el Brentford. Sin embargo, los goles de Elanga y Wissa amargaron la jornada y los tres puntos volvieron a escaparse de Londres. Ya en la tercera jornada, en el partido ante el Nottingham Forest como visitantes, tampoco fueron capaces de anotar ni un solo tanto, finalizando el encuentro con el mismo marcador con el que comenzó, empate a cero.

De esta manera, más allá de estar en plena zona de descenso y no haber mostrado capacidad de llevarse los tres puntos en ninguno de los tres primeros partidos de la Premier League, lo más preocupante es el hecho de no haber podido marcar ni un solo tanto. Por poner en contexto la magnitud de la crisis a nivel anotador, esta es la primera temporada en 53 años en la que el Tottenham no consigue anotar un solo tanto en los tres primeros enfrentamientos, puesto que la última vez que sucedió fue en la temporada 1973-1974, en un curso en el que finalizaron undécimos y solo seis puntos por encima de la zona de descenso, en una época en la que las victorias todavía sumaban dos puntos en vez de tres.