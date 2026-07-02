El Tottenham confirma su primer 'bombazo': 100 millones por Mateus Fernandes

El Tottenham Hotspur confirmó este jueves el fichaje del centrocampista internacional portugués Mateus Fernandes, de 21 años, procedente del West Ham United, en el que jugó la última temporada tras debutar la anterior en la Premier League en el Southampton.

En declaraciones a los medios del club londinense, Mateus Fernandes se mostró "muy emocionado" por dar un paso hacia un "club enorme" y aseguró que su entrenador "fue una pieza clave" por la que decidió unirse. "Cuando hablamos, fue muy especial. Vemos el fútbol de la misma manera: salir al campo como un equipo fuerte, con lucha y energía, para intentar ganar cada partido. No veo la hora de empezar, de conocer a los aficionados, de conocer a todos y de darlo todo por el club", aseguró.

El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, destacó que el luso "combina la calidad con el balón con la intensidad e inteligencia que son tan importantes en la forma en la que el club quiere jugar" y que "a pesar de su edad, ya tiene una buena experiencia en la Premier League y ha demostrado calidad y regularidad a este nivel".

Mateus Fernandes se incorporó al Sporting portugués en 2016, tras iniciarse como jugador en el Olhanense, y permaneció durante ocho temporadas en el club de Lisboa, en el que con 17 años fue titular en el filial en la tercera división en la temporada 2021/22, previa a su debut en la máxima categoría en octubre de 2022.

Con 20 años fichó por el Southampton, con el que jugó 36 partidos y ganó el premio al jugador de la temporada del club antes de incorporarse al West Ham a finales de agosto de 2025, en el que ha disputado otros 36 partidos, marcó tres goles, dio cuatro asistencias y ganó el premio al gol de la temporada.

Ha representado a Portugal en todas las categorías inferiores, desde la sub-18 hasta la sub-21, y el último 1 de abril debutó con la selección absoluta en la victoria sobre Estados Unidos (2-0), hasta la fecha su único partido.

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"Sé que nuestros aficionados disfrutarán viéndole jugar, ya que tiene el talento, la mentalidad y la ética de trabajo para convertirse en un jugador muy importante tanto para el presente como para el futuro del Tottenham Hotspur", declaró el director deportivo del Sporting, Johan Lange.