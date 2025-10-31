Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Tottenham - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de Premier League

El Tottenham se sitúa en el tercer lugar de la tabla de la Premier League en este primer cuarto de temporada

Ronald Goncalves

Tottenham y Chelsea se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Chelsea y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Frank llegará a la disputa luego de haber vencido al Everton (3-0), perdido ante el Aston Villa (2-1), vencido al Leeds (2-1) y empatado con el Wolves (1-1), de manera que se ubica en el tercer puesto de la tabla con 17 puntos y +10 en el diferencial de goles.

Vicario se erige héroe del Tottenham

Por su parte, los comandados por Enzo Maresca registraron una derrota frente al Sunderland (2-1), una victoria contra el Nottingham Forest (3-0), una victoria contra el Liverpool (2-1) y una derrota frente al Brighton (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 9 de la clasificación con 14 puntos y +6 en el diferencial de goles.

En las próximas jornadas, el Tottenham se estará enfrentando al Manchester United y al Arsenal, mientras que el Chelsea se topará con Wolves y Burnley.

HORARIO DEL TOTTENHAM - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Tottenham y Chelsea, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL TOTTENHAM - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Tottenham y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

