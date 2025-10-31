Tottenham - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Tottenham y Chelsea se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Chelsea y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Frank llegará a la disputa luego de haber vencido al Everton (3-0), perdido ante el Aston Villa (2-1), vencido al Leeds (2-1) y empatado con el Wolves (1-1), de manera que se ubica en el tercer puesto de la tabla con 17 puntos y +10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Enzo Maresca registraron una derrota frente al Sunderland (2-1), una victoria contra el Nottingham Forest (3-0), una victoria contra el Liverpool (2-1) y una derrota frente al Brighton (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 9 de la clasificación con 14 puntos y +6 en el diferencial de goles.

En las próximas jornadas, el Tottenham se estará enfrentando al Manchester United y al Arsenal, mientras que el Chelsea se topará con Wolves y Burnley.

HORARIO DEL TOTTENHAM - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Tottenham y Chelsea, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL TOTTENHAM - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Tottenham y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.