PREMIER
Tottenham - Chelsea: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Tottenham - Chelsea de Premier League
Tottenham y Chelsea se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 10 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Chelsea y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Frank llegará a la disputa luego de haber vencido al Everton (3-0), perdido ante el Aston Villa (2-1), vencido al Leeds (2-1) y empatado con el Wolves (1-1), de manera que se ubica en el tercer puesto de la tabla con 17 puntos y +10 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Enzo Maresca registraron una derrota frente al Sunderland (2-1), una victoria contra el Nottingham Forest (3-0), una victoria contra el Liverpool (2-1) y una derrota frente al Brighton (3-1), por lo que se ubican en el lugar número 9 de la clasificación con 14 puntos y +6 en el diferencial de goles.
En las próximas jornadas, el Tottenham se estará enfrentando al Manchester United y al Arsenal, mientras que el Chelsea se topará con Wolves y Burnley.
HORARIO DEL TOTTENHAM - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Tottenham y Chelsea, correspondiente a la Jornada 10 de la Premier League, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL TOTTENHAM - CHELSEA DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Tottenham y Chelsea se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu