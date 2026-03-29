El Tottenham, al borde del descenso y sin entrenador: Igor Tudor, destituido

Hay reinados efímeros, y luego está el de Igor Tudor, apellido ilustre de una dinastía que nunca fue tal para el Tottenham. El entrenador croata fue destituido de su cargo como entrenador de los 'spurs' apenas un mes y medio después de su contratación. 44 días en el cargo que han sido un infierno de derrotas y luchas internas en el vestuario. Era el croata o los futbolistas, y el club ha decidido prescindir de uno que de toda una plantilla.

El entrenador balcánico llegó al norte de Londres a reflotar a un Tottenham que olía a chamusquina con Thomas Frank, anterior técnico, y en lugar de reconducir la situación el cuadro inglés se ha dedicado a echar gasolina al fuego.

La Premier, en peligro

Los londinenses pelean por la salvación en la Premier League, donde tienen un punto de colchón respecto al West Ham que marca el descenso, y está fuera de la Champions League tras perpretar un ridículo monumental en la ida de octavos frente al Atlético de Madrid, con vodevil en la portería incluido.

Tudor cierra su etapa en el club con siete encuentros en su haber, donde sólo ha logrado una victoria y ésta fue totalmente estéril, en la vuelta de la mencionada eliminatoria contra los colchoneros. El resto, cinco derrotas y un empate. Un desastre.

El entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor / John Walton/PA Wire via Europa Pres

La gota que colmó el vaso de la paciencia fue el 0-3 encajado el pasado fin de semana frente al Nottingham Forest. Tudor estaba sentenciado y su destitución se tornó en una cuestión de tiempo.

Dos candidatos

Como es habitual en estos casos, muchos son los nombres que están surgiendo para relevar al balcánico al frente del equipo. El marrón, sin embargo, es antológico. Con siete jornadas por disputar en la Premier League pocos serán los técnicos que decidan aceptar un cargo que puede ser más una tortura que otra cosa.

De Zerbi, sin equipo tras salir del Marsella, es uno de los favoritos dada su experiencia en Premier League con el Brighton. El italiano, no obstante, se ve más como líder de un proyecto que como apagafuegos.

Sean Dyche, otro de los candidatos, sería el relevo ideal hasta final de temporada. Un preparador puente para entrar en verano con muchos deberes pendientes.