Tottenham - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Tottenham y Arsenal se enfrentan hoy domingo 22 de febrero en el Tottenham Hotspur Stadium en el partido de la Jornada 27 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Tottenham - Arsenal y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, el conjunto dirigido por Mikel Arteta se presentará en el estadio londinense con la obligación de sumar si quiere evitar que el Manchester City acorte aún más la brecha que existe entre ambos equipos, ya que los gunners solo han logrado asegurar 9 de los últimos 18 puntos que han disputado en Premier League.

Viniendo de empatar con el Wolves (2-2) y con el Brentford (1-1), el combinado artillero está experimentando un fenómeno semejante al de temporadas pasadas, dando la impresión de que están perdiendo fuelle de cara al cierre de la campaña. Sin embargo, continúan siendo el mejor equipo del torneo, por lo que buscarán ocupar todas las soluciones posibles para mantener el estatus.

Por otro lado, su contraparte comandada por Igor Tudor ha perdido sus dos últimas disputas ligueras contra el Newcastle y el Manchester United, respectivamente, acercándolos todavía más a una inesperada zona de descenso que, a principios de temporada, hubiese sido imposible vaticinar para el equipo de los lirios blancos.

Con solo cinco puntos de diferencia respecto al West Ham y una victoria en sus últimas nueve responsabilidades por Premier League, los Spurs afrontan su momento más crítico de la temporada, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente sufren de once bajas por lesión, entre las que peligrosamente se incluyen nombres como Richarlison, Pedro Porro y Rodrigo Bentancur.

HORARIO DEL TOTTENHAM - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Tottenham y Arsenal, correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League, se disputa hoy domingo 22 de febrero a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL TOTTENHAM - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Tottenham y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.