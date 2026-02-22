Tottenham - Arsenal, en directo: partido de la Premier League, en vivo hoy

¿SE CUMPLIRÁ EL DICHO?

Por si fuese poco, los ‘spurs’ llegan al derbi en un momento convulso tras la destitución de Thomas Frank a raíz de los malos resultados deportivos. En su lugar, el nuevo entrenador hasta final de temporada es el técnico croata Igor Tudor. Y ya sabéis lo que dicen, “entrenador nuevo, victoria segura”. Veremos si en este caso se cumple.