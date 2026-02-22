En Directo
PREMIER LEAGUE
Tottenham - Arsenal, en directo: partido de la Premier League, en vivo hoy
Sigue en directo el derbi del norte de Londres de la jornada 27 de la Premier en el Tottenham Stadium
Jesús Burgos
El Tottenham recibe al Arsenal para el derbi del norte de Londres en el partido de la jornada 27 de la Premier League 2025/26.
1ª PARTE | 2' | 0-0
El Tottenham sale con un 3-4-3. Los de Mikel Arteta buscan dominar desde el inicio con la posesión del balón. Pierden y recuperan con rapidez y facilidad el esférico.
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Comienza el partido. Primera posesión para los 'gunners'.
Sorteo de campo entre Van de Ven y Saka.
¡Saltan los titulares de ambos equipos al césped!
¡A PUNTO DE EMPEZAR!
¡Todo listo para uno de los derbis más calientes del fútbol inglés! Más con lo que se juegan unos y otros. Tarde soleada sobre el Tottenham Hostpurs Stadium donde están a punto de saltar los veintidós protagonistas del duelo.
A falta de diez minutos para el inicio del partido, ponte cómodo, coge un aperitivo, un refresco y disfruta junto a SPORT del partido más emocionante del domingo, el derbi norteño de Londres que tiene mucho qué decir en la resolución de esta Premier League.
¡EL PRIMER XI DE IGOR TUDOR!
El Tottenham también ha hecho oficial el primer once titular de la era Igor Tudor.
CENTENARIO GUNNER
Declan Rice cumple 100 partidos con la camiseta del Arsenal en Premier League.
¡EL ONCE DEL ARSENAL!
Tras una breve previa, vamos a comenzar a prepararnos de cara al inicio del partido. Por parte del Arsenal ya tenemos su once inicial. Descansa Odegaard y en su lugar jugará Eze. El once es el siguiente:
¿SE CUMPLIRÁ EL DICHO?
Por si fuese poco, los ‘spurs’ llegan al derbi en un momento convulso tras la destitución de Thomas Frank a raíz de los malos resultados deportivos. En su lugar, el nuevo entrenador hasta final de temporada es el técnico croata Igor Tudor. Y ya sabéis lo que dicen, “entrenador nuevo, victoria segura”. Veremos si en este caso se cumple.
