Todd Boehly estaría cerca de vender su porcentaje del Chelsea

La compra del Chelsea por parte de BlueCo se llevó a cabo en 2022, dando entrada en el club londinense a la figura de Todd Boehly, quien ha sido constantemente criticado por su manera de dirigir a los 'blues', al realizar una gran inversión en fichajes en cada mercado. No obstante, la jerarquía en el equipo de Stamford Bridge podría cambiar dentro de poco, ya que el equilibrio entre sus distintos propietarios podría verse profundamente alterado.

Desde el 'Financial Times' se ha informado de que Todd Boehly y Mark Wakt, líderes en el club londinense del consorcio de BlueCo, están negociando con Clearlake Capital la venta de sus participaciones, lo que supondría su desvinculación después de haber sido los encargados de iniciar la era post Roman Abramovich en 2022.

Una valoración de 5.844 millones de euros

'Blue Co' compró el Chelsea en una operación valorada en 2.922 millones de euros, pero un nuevo acuerdo podría ahora hacer que la valoración del club se dispare hasta los 5.844 millones de euros. Actualmente, la propiedad de los londinenses sitúa al grupo 'Clearlake' con una mayoría del 61,5 por ciento, mientras que Boehly, Walter y Hansjorg Wyss comparten a partes iguales el 38,5% restante.

Sin embargo, al estar la propiedad dividida, las informaciones sobre una ruptura entre el cofundador de Clearlake debido a la dificultad al haber diversas opiniones aparecen en los medios con frecuencia. No obstante, estas noticias siempre han sido desmentidas desde el club, mientras se insiste en que la relación entre Behdad Eghbali, cofundador de Clearlake, y Todd Boehly es totalmente profesional. Eso sí, en algunos temas importantes las discrepancias si se hacen notar, principalmente en los planes para un nuevo estadio.

Todd Boehly, propietario del Chelsea / GLYN KIRK

Ahora, según las informaciones, Boehly y Mark Wakt están en conversaciones para vender todas sus participaciones a Clearlake Capital, accionista mayoritario, lo que podría poner fin a una relación muy marcada por el constante gasto en cada ventana de transferencias. De hecho, desde mayo de 2022 el Chelsea ha gastado más de 1.750 'kilos' en reforzar la plantilla, aunque pese a ello los resultados han sido muy irregulares, con puntos positivos como el triunfo en el Mundial de Clubes de 2025, pero también otros muy negativos como el hecho de no haber logrado la clasificación a competiciones europeas.