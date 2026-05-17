De tocar el cielo en Europa a rozar el abismo de la Championship

La Premier League no perdona. No entiende de historia, de escudos, ni de noches europeas. La competitividad que existe en la máxima categoría del fútbol inglés es creciente, feroz, devorando proyectos a una velocidad imposible de asumir hace apenas unos años. Y en medio de ese torbellino aparecen dos históricos heridos: Tottenham Hotspur y West Ham United. Dos clubes londinenses, dos campeones europeos recientes y dos instituciones que, a falta de solo dos jornadas, pelean por evitar una caída que parecía inimaginable.

Uno de los dos acompañará a Wolverhampton y Burnley rumbo a la Championship. Y lo más impactante no es únicamente el descenso en sí, sino todo lo que representa. Porque hace no tanto, ambos competían por títulos continentales, eliminaban a 'gigantes' y presumían de proyectos sólidos. Hoy, en cambio, tratan de sobrevivir en un contexto que ha dado un giro de 180 grados.

El Tottenham, en caída libre

El caso del Tottenham resulta especialmente dramático. Vigente campeón de la Europa League, el conjunto 'spur' afronta ahora la posibilidad real de descender por primera vez desde la temporada 1977/78. Un golpe histórico para una entidad que llevaba años instalada en la élite del fútbol europeo. Finalista de la Champions League en 2019, hogar de futbolistas como Harry Kane, Heung-Min Son o Christian Eriksen, el club londinense parecía preparado para seguir compitiendo durante años con el resto del 'big six'. Sin embargo, el proyecto se ha desmoronado lentamente.

El Tottenham, último campeón de la Europa League / EFE

Ni las enormes inversiones realizadas el pasado verano han servido para evitar el desastre. El Tottenham se ha gastado 265 millones de euros para intentar construir un equipo dominante: Xavi Simons llegó por 65 millones, Mohammed Kudus por 63,8, Connor Gallagher por 40, Mathys Tel por 35, entre otros. Pero la realidad ha terminado siendo completamente distinta.

Thomas Frank no consiguió levantar al equipo. Igor Tudor tampoco encontró soluciones. Y ahora Roberto De Zerbi afronta una misión límite: salvar a un Tottenham que se hunde. Los 'spurs' ocupan actualmente la decimoséptima posición con 38 puntos, apenas dos por encima del descenso. El calendario tampoco concede tregua: un derbi londinense en Stamford Bridge frente al Chelsea y una última jornada contra el Everton decidirán su destino.

El West Ham, sin margen de error

En el otro lado del drama aparece el West Ham. Los 'hammers' también saben lo que es celebrar recientemente en Europa. Campeones de la Conference League en 2023 y semifinalistas de la Europa League en 2024, el club del este de Londres parecía haber consolidado definitivamente su proyecto deportivo. Pero todo se torció demasiado rápido. La salida de Declan Rice, capitán y líder del equipo, supuso un golpe bajo para los 'irons', que no encontraron la manera de mantener el nivel competitivo para asentarse entre los aspirantes europeos habituales.

El West Ham levantando el título de la Conference League / AFP

El West Ham está viviendo una temporada angustiosa y, en estos momentos, la permanencia pende de un hilo. Gran parte del curso la ha pasado en puestos de descenso y ahora encara las dos últimas jornadas al borde del precipicio. Suma 36 puntos y ocupa la decimoctava plaza. Visitará al Newcastle en St. James' Park y cerrará el campeonato frente al Leeds en casa. Sobre el papel, dos rivales que no se juegan gran cosa, aunque en Inglaterra nadie regala absolutamente nada.

Tras el 'big six' y el Everton, el West Ham es el club con más temporadas consecutivas en Premier League. Su último descenso se produjo en la campaña 2010/11. Desde entonces, el proyecto parecía consolidado... hasta ahora.

Y quizá ahí esté el quid de la cuestión. La Premier ha cambiado radicalmente. Lo que antes bastaba para competir hoy ya no alcanza. Los clubes de media tabla invierten más, fichan mejor y trabajan con estructuras cada vez más potentes. Equipos que hace pocos años peleaban en segunda división ahora cuentan con proyectos ambiciosos, entrenadores modernos y plantillas de enorme nivel competitivo.

El Tottenham goleó al West Ham / EFE

Tottenham y West Ham representan mejor que nadie la brutal transformación de la Premier League. Dos clubes que hace apenas unos años levantaban títulos europeos y que ahora sobreviven agarrados al alambre del descenso. Del brillo de las noches europeas al vértigo de la Championship. Porque en la Premier el pasado no garantiza absolutamente nada y, si te despistas, el fútbol inglés te pasa por encima sin mirar el escudo.