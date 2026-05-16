FÚTBOL INTERNACIONAL
¿Cuántos títulos ha ganado Pep Guardiola? Así queda su palmarés tras la victoria del City en la FA Cup
La victoria del Manchester City frente al Chelsea en la final de la FA Cup permite al de Santpedor agrandar sus imponentes vitrinas
Pep Guardiola sigue añadiendo títulos a sus imponentes vitrinas. La victoria por la mínima del Manchester City ante el Chelsea (0-1) permite al de Santpedor conquistar por tercera vez el título decano del fútbol inglés, que se traduce en su segundo título de la temporada a la espera del desenlace de la Premier League, dónde de momento el liderato pertenece al Arsenal.
La conquista de la FA Cup otorga a Pep Guardiola su vigésimo título como entrenador del Manchester City. Desde que iniciase su aventura en Inglaterra hace casi una década, el catalán ha sacudido por completo las jerarquías dentro del fútbol inglés, convirtiendo a los 'cityzens' en el equipo más dominante del país y, a su vez, en el club en el que más éxitos ha celebrado como entrenador.
A los 20 títulos con el Manchester City se le deben añadir los 7 conquistados con el Bayern de Múnich y los 14 que atesoró con el FC Barcelona, club con el que empezó su andadura en los banquillos a nivel profesional. En total, 41 entorchados que podrían ser 42 a final de temporada, lo que le permite situarse como uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos.
El palmarés de Pep Guardiola
FC Barcelona (14 títulos)
Liga de España: 2008/09, 2009/10 y 2010/11
Copa del Rey: 2008/09 y 2011/12
Supercopa de España: 2009, 2010 y 2011
Champions League: 2008/09 y 2010/11
Supercopa de Europa: 2009 y 2011
Mundial de Clubes: 2009 y 2011
Bayern Múnich (7 títulos)
Bundesliga de Alemania: 2013/14, 2014/15 y 2015/16
DFB Pokal: 2013/14 y 2015/16
Supercopa de Europa: 2013
Mundial de Clubes: 2013
Manchester City (20 títulos)
Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24
Carabao Cup: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26
FA Cup: 2019, 2023 y 2026
Community Shield: 2018, 2019 y 2024
Champions League: 2022
Supercopa de Europa: 2023
Mundial de Clubes: 2023
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