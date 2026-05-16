Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final FA CupSprint MotoGPLewandowskiFinal Copa de la ReinaLewandowski salarioFitnessCiclistasAtléticoTítulos GuardiolaEtapa 9 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaRefugio LewandowskiHorario carrera MotoGPSinner - RuudDani BárezOsasuna Espanyol horarioVitor BaiaMarc MárquezLey de sucesionesLewandowski infanciaSwatch BarcelonaMaldiniPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

¿Cuántos títulos ha ganado Pep Guardiola? Así queda su palmarés tras la victoria del City en la FA Cup

La victoria del Manchester City frente al Chelsea en la final de la FA Cup permite al de Santpedor agrandar sus imponentes vitrinas

Guardiola suma un título más a sus vitrinas tras la conquista de la FA Cup

Guardiola suma un título más a sus vitrinas tras la conquista de la FA Cup / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Pep Guardiola sigue añadiendo títulos a sus imponentes vitrinas. La victoria por la mínima del Manchester City ante el Chelsea (0-1) permite al de Santpedor conquistar por tercera vez el título decano del fútbol inglés, que se traduce en su segundo título de la temporada a la espera del desenlace de la Premier League, dónde de momento el liderato pertenece al Arsenal.

La conquista de la FA Cup otorga a Pep Guardiola su vigésimo título como entrenador del Manchester City. Desde que iniciase su aventura en Inglaterra hace casi una década, el catalán ha sacudido por completo las jerarquías dentro del fútbol inglés, convirtiendo a los 'cityzens' en el equipo más dominante del país y, a su vez, en el club en el que más éxitos ha celebrado como entrenador.

Noticias relacionadas

A los 20 títulos con el Manchester City se le deben añadir los 7 conquistados con el Bayern de Múnich y los 14 que atesoró con el FC Barcelona, club con el que empezó su andadura en los banquillos a nivel profesional. En total, 41 entorchados que podrían ser 42 a final de temporada, lo que le permite situarse como uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos.

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El palmarés de Pep Guardiola

FC Barcelona (14 títulos)

Liga de España: 2008/09, 2009/10 y 2010/11

Copa del Rey: 2008/09 y 2011/12

Supercopa de España: 2009, 2010 y 2011

Champions League: 2008/09 y 2010/11

Supercopa de Europa: 2009 y 2011

Mundial de Clubes: 2009 y 2011

Bayern Múnich (7 títulos)

Bundesliga de Alemania: 2013/14, 2014/15 y 2015/16

DFB Pokal: 2013/14 y 2015/16

Supercopa de Europa: 2013

Mundial de Clubes: 2013

Manchester City (20 títulos)

Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24

Carabao Cup: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26

FA Cup: 2019, 2023 y 2026

Community Shield: 2018, 2019 y 2024

Champions League: 2022

Supercopa de Europa: 2023

Mundial de Clubes: 2023

TEMAS