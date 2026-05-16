¿Cuántos títulos ha ganado Pep Guardiola? Así queda su palmarés tras la victoria del City en la FA Cup

Pep Guardiola sigue añadiendo títulos a sus imponentes vitrinas. La victoria por la mínima del Manchester City ante el Chelsea (0-1) permite al de Santpedor conquistar por tercera vez el título decano del fútbol inglés, que se traduce en su segundo título de la temporada a la espera del desenlace de la Premier League, dónde de momento el liderato pertenece al Arsenal.

La conquista de la FA Cup otorga a Pep Guardiola su vigésimo título como entrenador del Manchester City. Desde que iniciase su aventura en Inglaterra hace casi una década, el catalán ha sacudido por completo las jerarquías dentro del fútbol inglés, convirtiendo a los 'cityzens' en el equipo más dominante del país y, a su vez, en el club en el que más éxitos ha celebrado como entrenador.

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A los 20 títulos con el Manchester City se le deben añadir los 7 conquistados con el Bayern de Múnich y los 14 que atesoró con el FC Barcelona, club con el que empezó su andadura en los banquillos a nivel profesional. En total, 41 entorchados que podrían ser 42 a final de temporada, lo que le permite situarse como uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos.

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El palmarés de Pep Guardiola