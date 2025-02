Tirón de orejas de Guardiola a Nico: "No debería de haberlo hecho"

El Manchester City despertó de su particular 'pesadilla' y pudo, al fin, vencer a un Tottenham Hotspur que se le estaba resistiendo una barbaridad esta temporada. 'Con el Tottenham empezó todo', podría decirse. Esa eliminación en los octavos de final de la Carabao Cup del pasado 30 de octubre de 2024 (2-1) lo cambió todo, pues inició una crisis sin precedentes con Pep Guardiola al mando en el Etihad Stadium. Siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluida una dolorosa goleada de los spurs en casa el 23 de noviembre.

Se respiraba una sensación de vendetta. El City tenía ganas a un Tottenham algo descolgado en la clasificación, marcado por una dinámica de claroscuros, con ciertas dudas. No cabía olvidar, eso sí, que ellos venían de donde venían. Real Madrid y Liverpool no solo habían hurgado, sino hecho más profunda una herida incapaces de sanar desde hace ya varias semanas. Con Haaland de vuelta, el equipo se armó de valor y salió del siempre difícil Tottenham Hotspur Stadium con los tres puntos bajo el brazo. Por la mínima, gracias a un tanto de '9' puro del noruego.

Nico González, durante el partido contra el Real Madrid / EFE

Una acción con déjà vu, pues recordó a ese temible (y casi invencible) Manchester City que tanto maravillaba con su fútbol hasta la temporada pasada. Ederson a Marmoush, que se giró y cambió de ritmo para jugar sobre Savinho, que condujo hacia dentro y combinó con Haaland, que descargó con Nico, y este con Doku, que filtró un centro para el remate a placer del noruego.

A Pep Guardiola, lógicamente, se le vio feliz, aliviado. Elogios a un Khusanov que ya parece estar adaptado y a Rúben Dias. Correctivo a Omar Marmoush, quien "todavía no sabe exactamente qué tenemos que hacer en ciertas zonas en nuestra presión". O tirón de orejas a un Nico González que no ha tenido problema alguno en decir lo que piensa en todas y cada una de las situaciones, mostrando esa personalidad que tanto le caracteriza desde el primer día. Y es que al ser sustituido en el 74' por Bernardo Silva, no dudó en preguntar a su técnico por qué le había sentado, recibiendo a cambio una pequeña explicación del de Santpedor. No se le vio contento, tras la decisión de Pep.

Nico, en acción en el Tottenham Hotspur Stadium / X

"Fue una acción en la que debería estar más en una posición y saltó [hacia delante] y no debería haberlo hecho. Fue una razón táctica. Por supuesto, en esa época si se queja al entrenador entonces es un gran problema, pero no fue el caso...", zanjó Guardiola, otro que tampoco duda en decir lo que piensa.