El tiempo (no) dio la razón a Chiesa

No había ni rastro de Federico Chiesa. Fichó por el Liverpool casi sobre la bocina, después de que el Barça estuviera realmente cerca de cerrar su incorporación tras caerse la opción de Nico Williams. Su paso por Anfield, sin embargo, estaba siendo más bien discreto, llegando incluso a coger sensaciones con el filial red ya que se le incorporó tocado y volvió a caer lesionado con el paso de las semanas. Pareció por un momento que había luz al final del túnel cuando volvió a sentirse futbolista en el St Mary's Stadium el pasado 18 de diciembre de 2024, pero su protagonismo volvería a caer en picado... hasta el punto de tan solo sumar 247 minutos en lo que llevamos de 2025.

Se viralizó en las redes, por allá en diciembre, un vídeo que publicó el Liverpool, en el que aparecía Chiesa marcando un gol... pero con el U21, ante el filial del FC Nordsjælland, de la fase de grupos de la Premier League International Cup. El conjunto red, cuarto clasificado en la Premier League 2, sumó una victoria en un partido en que se llegaron a ver hasta siete tantos (3-4). El genovés aportó una diana, que ponía momentáneamente el 1-1 en el marcador. El club tomó esa decisión para que sumara minutos y ganara en continuidad y confianza, pues la lesión que sufrió nada más llegar le había dejado 'secuelas'.

Chiesa, con el filial del Liverpool / X

EL DÍA DE LA MARMOTA EN LIVERPOOL

"Es difícil para un jugador que se perdió la pretemporada. En este momento esperamos que regrese durante el parón internacional y luego debería estar con nosotros", estimaba Arne Slot a finales de 2024. Y así fue. Volvió a vestirse de corto en St Mary's Stadium, en los cuartos de final de la Carabao Cup... pero cayó - de nuevo - en el olvido. Si hasta ese encuentro (18 de diciembre), apenas acumulaba tres partidos - o 78' -, su situación no cambiaría demasiado desde ese entonces.

Chiesa dejó buenas sensaciones en su reaparación con el Liverpool en St. Mary's Stadium / X

247 minutos en este 2025. Tan solo siete en la Premier (3' ante Brentford y 4' ante Ipswich), minutos testimoniales cuando ambos partidos estaban ya sentenciados. 45' contra el Accrington - donde se estrenó como goleador - y 90' ante el Plymouth Argyle en la FA Cup, colista de la Championship que acabó con la andadura del Liverpool en la competición del KO. Y, en la Champions League, gozó de 15 minutos ante el Lille y de el partido entero contra el PSV, en el que el equipo ya no se jugaba nada, y terminó cayendo derrotado. Él, eso sí, contribuyó con una asistencia (penalti provocado).

Chiesa está pasando desapercibido en el Liverpool / X

RUMORES (FALLIDOS) DE SALIDA

Se llegó a especular durante el mercado invernal que Federico Chiesa quería volver a casa, pues no estaba sintiéndose del todo cómodo en Liverpool. Calvario con las lesiones y poquísimo protagonismo a las órdenes de Slot. Tuttosport avanzaba que el Inter estaba interesado en 'rescatarle', pero en nada quedaron tales rumores. No dejó malas sensaciones en sus últimos momentos sobre el verde, pero no acaba de plasmar esa 'chispa' que tanto le ayudaba a marcar diferencias en la Juventus, o en la selección italiana.

Chiesa y Cucurella, en un lance del partido. / La Presse / AP

Con contrato hasta 2028, tampoco entra en los planes de un Spalletti que confesó no convocarle de cara a la ventana internacional de marzo porque "solo ha jugado 25 minutos en la Premier League". ¿Remontará el vuelo?