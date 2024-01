Thiago Silva, un viajero en el tiempo

'El curioso caso de Benjamin Button', una película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, se estrenó en 2008. Benjamin es un hombre nacido en el cuerpo de un octogenario que va rejuveneciendo con el paso del tiempo, y pese a ser diagnosticado con pocas posibilidades de supervivencia se vuelve cada vez más joven. Si trasladamos este imaginario al mundo del fútbol, hay un jugador que podría hacer de 'doble' del papel de actor de Brad Pitt sin notar cambio alguno: Thiago Silva, una figura que le es esquiva al paso del tiempo.

Su desafío a la longevidad es carne de película, pero la realidad siempre acaba superando a la ficción. En su carné de identidad dice que tiene 39 años, pero en realidad su rendimiento futbolístico supera al de muchos jóvenes que acaban de irrumpir en la élite. En la que es su 15ª temporada en Europa, el central brasileño es la excepción que confirma la regla: mientras la mayoría de futbolistas empiezan a pensar en su retirada cuando se acercan a los 35, Thiago está ahora en un momento de forma extraordinario. Y quiere seguir escribiendo capítulos en una historia que nunca acaba.

Cuando el ex de Milan o Fluminense salió libre del Paris Saint-Germain para firmar por el Chelsea en verano de 2020, muchos se cuestionaban su fichaje y su adaptación al fútbol frenético de la Premier. Con 36 años, llegado a un proyecto rodeado de dudas y con la probabilidad de ganar títulos bajo mínimos. Lo que no sabían los más excépticos es que Thiago Silva es un competidor nato y no conoce la palabra fracaso. Tres años y medio después de su llegada, es el capitán y el líder de un transatlántico a la deriva: si no fuera por él, el barco ya se habría hundido.

SIEMPRE EN PRIMERA LÍNEA

Thiago Silva es, con mucha diferencia respecto del segundo, el mejor y más fiable futbolista de este Chelsea. A sus 39 años, sigue siendo el gran referente de una línea defensiva en constante construcción donde le bailan los socios: Colwill, Disasi, Badiashile, Chilwell, Cucurella... pero él está siempre ahí, al pie del cañón. Con un aspecto y una fortaleza física que recuerdan a aquel joven brasileño recién llegado al Milan en 2009, el de Rio de Janeiro sigue regalándonos exhibiciones como la de anoche frente al Middlesborugh en la Carabao Cup.

En una eliminatoria a vida o muerte que se antojaba complicada tras el 1-0 de la ida, el brasileño se encargó de que los de Michael Carrick vieran un muro inexpugnable a lo lejos y se tropezaran con su propia cola con errores flagrantes en defensa que supieron aprovechar muy bien los atacantes 'Blues'. Thiago, mientras, se encargaba de barrer cualquier atisbo de peligro, con una superioridad aplastante. Fue un auténtico recital defensivo.

El Chelsea, en el duelo frente al Middlesbrough / EFE

Tras el partido y la clasificación sellada a la final en Wembley, el brasileño se dejó llevar por la emoción al hablar de su continuidad en el Chelsea. Con contrato hasta junio de 2024, no está claro de que pueda seguir una temporada más. “Cada vez que juego aquí en el Chelsea es una sensación especial. Sé que con cada juego que termina tengo la sensación de que se acaba así que eso me pone un poco triste…”, afirmó. Los aficionados 'Blues' pensarán que ojalá no se acabe nunca, aunque suena a despedida.