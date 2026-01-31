The Telegraph: Carrick quiere a Rashford para su United

Marcus Rashford está feliz en Barcelona y el Barça está contento con su rendimiento. El extremo inglés, cedido por el Manchester United hasta final de temporada, está cumpliendo cada vez que Hansi Flick lo necesita y su implicación con el proyecto es total, pese a que su continuidad a final de curso no está asegurada.

El cuerpo técnico y la dirección deportiva parecen convencidos con todo lo que puede aportar sobre el césped, y el Barça valora opciones para poder incluirlo en los planes a final de temporada. Lo cierto es que Rashford hizo un buen esfuerzo para poder vestir la camiseta culé y esperó hasta última hora para poder cumplir su sueño.

A un gol de dobles dígitos

Con 9 goles y 12 asistencias en 31 partidos, Rashford está a un solo tanto de cumplir dobles dígitos. Y eso, sin ser titular indiscutible. Cifras más que buenas para un futbolista que aporta muchas soluciones a Flick, aceptando su rol e intentando dar el máximo de sí en cada oportunidad que tiene. Futbolistas plenamente necesarios en proyectos que realmente aspiran a grandes cosas.

Rashford celebra el tanto que marcó ante el Copenhague / Associated Press/LaPresse / LAP

Pero el conjunto culé no es el único que piensa en él de cara a la temporada que viene. Según 'The Telegraph', Michael Carrick lo quiere en su Manchester United cuando finalice la cesión (si sigue en el banquillo de Old Trafford). La leyenda 'red devil' no podía empezar mejor como sustituto de Amorim, ganando al Manchester City y al Arsenal, y aunque el futuro entre Rashford y el United parecía completamente roto, el excentrocampista estaría dispuesto a intentar volver a unir ambos caminos.

El United, un sueño cumplido

El sentimiento de Rashford por el United es muy fuerte y su sueño siempre fue triunfar en Old Trafford. "Cuando tenía unos 10 años, recibía mucha atención y teníamos todo tipo de agentes y clubes tratando de acercarse a la familia. El United aún no me había contratado para una beca y la gente me ofrecía todo tipo de cosas. Algunos clubes nos ofrecieron dinero que nos iba a cambiar la vida. Tenían todo el derecho a decirme: “Simplemente acepta el trato”, pero sabían que mi sueño era jugar en el United, así que nunca me presionaron. Mirando hacia atrás ahora, y viendo cuántos jugadores jóvenes increíbles nunca llegaron al primer equipo, fue un riesgo enorme. Pero para mí era la única opción (jugar en el United)», escribió personalmente en 'The Players Tribune' cuando parte de la afición lo criticaba, en marzo de 2024.

Rashford, en el United / Jon Super / AP

Pese a ello, parece que la intención de Rashford es seguir su carrera en el Barça. Lo ha demostrado desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, y todo indica que, consciente de que este tramo de curso es vital para que el Barça ejecute la opción de compra de 30 millones de euros para firmarlo de manera permanente, se dejará la piel en ello. "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y doy el máximo. El propósito es ganar. Desde el momento en que llegué me sentí muy bien acogido. Para mí, la razón por la que estoy aquí es ayudar al equipo a ganar trofeos", declaró en diciembre.