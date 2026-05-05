The Independent: El Chelsea se interesa por Xavi Hernández

El Chelsea necesita un técnico que ilusione de cara a la próxima temporada. Tras la salida de Enzo Maresca y el fiasco de Liam Rosenior, el cuadro 'blue' busca a un técnico que pueda devolver al equipo al 'Big Six' y, salvo sorpresa, tendrá que convencerlo sin el aliciente de competir en Europa la próxima temporada. Ahora mismo, solo lograría billete a la Europa League si gana la FA Cup. Sin embargo, lo más importante es que el elegido sea valiente y no tenga miedo a tomar las riendas de un club que no encuentra un rumbo definitivo.

Parecía que lo tenía con Enzo Maresca, quien contra muchos pronósticos consiguió ganar la Conference League, el Mundial de Clubes y devolvió al equipo 'blue' a la Champions League en solo 18 meses al cargo, pero en enero decidió poner punto y final a su etapa en Stamford Bridge por enfrentamientos con la directiva.

Su sustituto fue Liam Rosenior, del Estrasburgo, club que, como el Chelsea, pertenece a BlueCo. No obstante, su aventura, finiquitada tras poco más de 100 días en el cargo, ha sido un drama. Más allá del bajón deportivo (a falta de tres jornadas para terminar la liga, el equipo está fuera de puestos europeos), el panorama del club inglés es complicado.

Liam Rosenior, despedido por el Chelsea / EUP

Antes de la salida de Rosenior, el club fue castigado con una multa millonaria (unos 11,5 millones de euros) por infracciones cometidas entre 2011 y 2018 bajo la dirección de Roman Abramovich: el club realizó pagos a agentes, futbolistas y otras entidades a través de empresas vinculadas a la propiedad del equipo. Además, recibió una prohibición de un año sin fichar. Asimismo, varias de sus estrellas, como Cole Palmer o Enzo Fernández, podrían haber perdido la confianza en el proyecto.

Cesc, Iraola y Xavi

Pese a ese escenario, el Chelsea se movió en el mercado. Primero fue a por Cesc Fàbregas, del Como. El presidente de la entidad italiana le abrió la puerta, asegurando que, si quería salir al Chelsea, podría hacerlo. Pero el de Arenys de Mar cortó los rumores de golpe al asegurar que seguirá en el equipo la próxima temporada. Otro de los nombres que se vincularon al equipo londinense fue el de Andoni Iraola, ídolo de un Bournemouth que ya sabe que no podrá contar con él la próxima temporada.

Xavi Hernández, en su etapa en el banquillo culé / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Ahora, según 'The Independent', el elegido por la directiva del Chelsea podría ser Xavi Hernández, sin equipo tras su salida del Barça en 2024. El club valora su filosofía de juego y tiene claro que el camino del éxito pasa por jugar bien al fútbol y apostar por un estilo propositivo.

En Inglaterra tienen claro que el exfutbolista culé ha aprendido de su paso por el club catalán y que ahora está más preparado para un proyecto de élite. De hecho, se ha dicho en varias ocasiones que Xavi ha rechazado propuestas esperando una de primer nivel. Francesco Farioli, del Porto, o Xabi Alonso, sin equipo tras su paso por el Real Madrid, son otros de los técnicos que valora el Chelsea según la citada fuente.