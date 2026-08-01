Mazazo para el Barça: Joao Pedro, listo para firmar un nuevo contrato con el Chelsea

El Chelsea ha decidido premiar el extraordinario impacto de Joao Pedro con una mejora de contrato apenas un año después de su llegada desde el Brighton. Según informó The Athletic, la renovación no responde a la necesidad de ampliar de forma significativa la duración de un contrato que ya era muy largo (tiene contrato hasta 2033), sino a la voluntad del Chelsea de recompensar el rendimiento del atacante con una mejora salarial y consolidarlo como uno de los futbolistas franquicia de la plantilla.

João Pedro aterrizó en Stamford Bridge en el verano de 2025 procedente del Brighton por una operación valorada en hasta 60 millones de libras. Desde entonces, el internacional brasileño se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo al firmar una temporada sobresaliente que ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos.

Sin ir más lejos, esta temporada ha firmado unos registros de 20 goles y 9 asistencias en 50 partidos. De hecho, el propio Joao Pedro describió el pasado curso como “una de las mejores temporadas” de su carrera. “Creo que las expectativas puestas en mí eran altas, así que intento mantener siempre una mentalidad positiva para ayudar a mis compañeros de equipo”, comentó a The Athletic.

El interés del Barça

En ese sentido, la mejora del contrato también sirve para alejar cualquier tipo de especulación sobre su futuro. En los últimos meses, el FC Barcelona había mostrado interés en Joao Pedro como una de las alternativas para reforzar la delantera, especialmente de cara al relevo de Robert Lewandowski. Sin embargo, según informó The Athletic, en Stamford Bridge siempre dejaron claro que el brasileño era intransferible y rechazaron cualquier posibilidad de abrir una negociación con el conjunto azulgrana.

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Con este movimiento, el conjunto 'blue' continúa su política de blindar a sus jóvenes estrellas mediante contratos de larga duración. Joao Pedro pasa así a formar parte del núcleo de futbolistas sobre los que el club pretende construir su futuro y, de esta manera, frena totalmente todos los rumores que lo situaban lejos de Inglaterra...