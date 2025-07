El testigo que filmó el accidente de Diogo Jota desmiente a la Guardia Civil: "No iban con exceso de velocidad"

Diogo Jota y su hermano André Silva perdieron la vida en un trágico accidente de tráfico el pasado viernes en una carretera de Zamora. Según expertos de la Guardia Civil, los hermanos portugueses conducían a gran velocidad su Lamborghini en el momento de la colisión, aunque la teoría del exceso en la marcha la desmiente el camionero que acudió en primera instancia a la ayuda de los futbolistas.

Se defiende

El transportista afirma ser el autor del vídeo que captó las primeras imágenes del siniestro en llamas a los pocos minutos del triste accidente que tuvo lugar en Zamora y dio su versión de los hechos en un vídeo publicado en redes sociales. José Azevedo, que así se llama el camionero, reconoce que le costó salir a la luz pero que lo hizo a raíz de los insultos que recibió por las redes, acusándole que no auxilió a los hermanos y se dedicó a filmar sólo para tener 'likes'.

La primera plana del fútbol portugués y Liverpool se despiden con gran dolor de Diogo Jota / EFE

Azevedo reconoce que intentó ayudar a Diogo Jota y André Silva, pero que rápidamente se dio cuenta de que no había nada que hacer para salvar la vida de sus compatriotas. "Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabían quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia", indicó el conductor del camión.

"Iban supertranquilos"

José Azevedo, presunto autor del vídeo que recorrió las redes tras el accidente, negó los informes preliminares de la Guardia Civil española. El camionero rechazó la posibilidad de que los hermanos Diogo Jota y André Silva circularan por encima de la velocidad permitida.

"La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos -reitera- iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión", apuntó el transportista luso.