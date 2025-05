Terremoto en el United: Amorim se harta de Garnacho

Old Trafford está que arde. Y nunca mejor dicho. Se desató el caos tras la durísima derrota ante el Tottenham en la final de la Europa League. 100 millones de libras se esfumaron tras la fallida clasificación para la próxima edición de la Champions League. El Manchester United pone fin a una temporada desastrosa recibiendo la visita del Aston Villa, y Rúben Amorim tiene claro uno de sus primeros descartes de cara a la 2025/26.

Solo hacía falta ver su convocatoria para enfrentar al cuadro de Unai Emery: ni André Onana ni Alejandro Garnacho. El extremo hispano-argentino es uno de los nombres que suenan para abandonar el barco en verano. Así lo avanzaba David Ornstein, periodista de 'The Athletic', pues Rúben Amorim le comentó que no cuenta con él y debe buscarse un nuevo club.

El técnico luso mantuvo una charla con toda la plantilla en el centro de entrenamiento de Carrington, reunión en la que confirmó su continuidad al frente del proyecto 'red devil' y expuso al extremo delante del resto del plantel, expresando sus intenciones.

Y es que las declaraciones de Garnacho tras la derrota en San Mamés no gustarían un pelo al staff técnico 'red devil': "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé". Añadió que iba "a intentar disfrutar el verano" y que ya vería "qué pasa después".

AMORIM NO CUENTA CON ÉL

Amorim tampoco se cortó y se mostró transparente al ser preguntado por su decisión de anteponer a Mount al hispano-argentino: "¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así". Por si fuese poco, la delicada situación financiera del club no ayuda y la urgencia de vender futbolista es cada vez más evidente.

BILBAO, 21/05/2025.- El centrocampista del Tottenham Pape Sarr (i) saluda a Alejandro Garnacho, del Manchester al finalizar la final de la Liga Europa que Tottenham Hotspurs y Manchester United disputaron este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña / Miguel Toña / EFE

No es la primera vez que entrenador y futbolista protagonizan un rifirrafe este curso. En diciembre de 2024 quedó fuera de la convocatoria para el derbi de Mánchester - y se lo informaron mediante un mensaje de 'WhatsApp'. Según 'DailyMail', esto ocurrió porque el extremo le dio la espalda a su técnico, mientras este le daba instrucciones tácticas en el partido de Europa League contra el Viktoria Plzen.

Amorim lo percibió como una falta de respecto y, a partir de ese momento, el rol de Garnacho sufrió consecuencias. Y, ahora, viendo que su salida es prácticamente una realidad, no podrá despedirse de su afición en el que pudiera haber sido su último partido con la camiseta del Manchester United.