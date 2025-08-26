Terremoto en el Nottingham Forest

La situación del Nottingham Forest es, cuanto menos, surrealista. El equipo ha empezado bien la temporada, cosechando un triunfo ante el Brentford (3-1) y un empate a domicilio ante el Crystal Palace (1-1), y afronta su retorno a Europa tras 30 años de ausencia. Sobre el papel es un escenario bucólico. Nada más lejos de la realidad: los 'Tricky Trees' están atravesando una fuerte crisis interna por el enfrentamiento entre su propietario, Evangelos Marinakis, y el entrenador, Nuno Espirito Santo.

Su mala relación viene de lejos. Todos recordamos cuando el griego bajó al césped del City Ground para discutir con Nuno tras un empate a dos ante el Leicester City. Sin embargo, las recientes declaraciones del técnico han terminado de dinamitar una relación que lleva tiempo al borde del precipicio. El portugués habló sin tapujos sobre su relación con Marinakis y no transmitió calma, precisamente: "Siempre he tenido una buena relación el dueño y la temporada pasada hablábamos a diario y éramos muy cercanos, pero esta temporada no ha ido tan bien. Mi preocupación es la plantilla y la temporada que tenemos por delante. Nuestra relación ha cambiado y ya no somos tan cercanos”, sentenció.

Brendan Rodgers, el relevo de Nuno

Con estas declaraciones, según apuntan desde Inglaterra, el portugués se puso la soga al cuello. No por resultados deportivos, que son incontestables, sino por su relación extradeportiva con el propietario mayoritario del club. En esta línea, 'The Sun' explica que Marinakis quiere sabía nueva y ya habría elegido al sustituto de Nuno: Brendan Rodgers, actual técnico del Celtic de Glasgow, quien tiene un buen currículum en la Premier League tras su paso por el Swansea, Liverpool y Leicester City.

Alex Valle se abraza con su entrenador Brendan Rodgers / Celtic FC

El griego lleva meses interesado en el perfil del técnico escocés y tiene los recursos económicos para llevárselo a pesar de su contrato, vigente hasta 2026. Aun así, los 'Bhoys' están a un paso de materializar su presencia en la próxima edición de la Champions League y, desde el club inglés se ha querido respetar la resolución de una eliminatoria frente al Kairat Almaty de Kazajistán que se decidirá este martes a partir de las 18:45 horas.

Nuno, crítico con el mercado estival

El vigente campeón de Escocia cuenta con un currículum envidiable en Inglaterra: Campeón de la FA Cup y la Community Shield con el Leicester y se quedó a un partido de conquistar la Premier con el Liverpool. Aun así, en el caso de llegar a Nottingham, le costaría igualar los resultados de Nuno que, en su única temporada completa, conformó un equipo brillante que se clasificó a Europa y le complicó mucho la vida a los grandes, ganando al Liverpool, Manchester United, Tottenham y Manchester City. Nadie mejor para robarle a los ricos y dárselo a los pobres, historia repetida en los bosques de Sherwood.

Nuno Espirito Santo, técnico del Nottingham Forest, en una foto de archivo el pasado día 21 de abril / NEIL HALL / EFE

También deberá asumiría el relevo de una plantilla que se ha reforzado de manera insuficiente, según indicaba el propio Nuno. El portugués se mostró crítico con la política de fichajes de los 'Tricky Trees', criticando la falta de relevo en ciertas posiciones para afrontar una exigente campaña en Europa. Aun así, los ingleses se gastaron 174.9 millones de euros en jugadores como Dan Ndoye (Bolonia), Omari Hutchison (Ipswich), Kalimuendo (Stade Rennes), James McAtee (Manchester City), Igor Jesus (Botafogo), Jair Cunha (Botafogo) y Douglas Luiz (Juventus).

Las inacabables polémicas de Evangelos MArinakis

El más que probable despido de Nuno es un capítulo más en el inacabable historial de polémicas de Evangelos Marinakis, empresario griego que siempre ha vivido vinculado al fútbol y a la controversia. El griego comenzó su periplo futbolístico con el Olimpiakos en 2010, desde entonces ha dotado sus vitrinas de 9 Ligas, 5 Copas y su primer título europeo: la Conference League de 2024. Aun así el griego vive casado con la polémica, siendo tildado de oligarca y acusado -y absuelto siempre- por amaños y tráfico de drogas.

Al Forest llegó en 2017 y nadie puede negar que todo lo que toca el griego lo convierte en oro. Devolvió al equipo a la Premier tras 23 años y a Europa después de 30 años. Aun así, no es oro todo lo que reluce, y en Nottingham están preocupados por la destitución de Nuno, una decisión sin fundamento deportivo que solo se basa en el autoritarismo de un propietario que siempre dará de qué hablar.