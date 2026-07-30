Terremoto en el banquillo del Newcastle: tras el adiós de Gordon y Tonali... ¡dimite Eddie Howe!

Noticia 'bomba' la que llega desde Inglaterra. Eddie Howe abandonará el Newcastle cinco años después en un verano movido en St. James' Park tras el adiós de Gordon al Barça y Tonali al Tottenham y la posible marcha de Bruno Guimaraes al Arsenal.

La información la adelanta el periodista de 'The Athletic' David Ornstein, que asegura que el técnico inglés dimitirá de su cargo en las próximas horas y que el club ya le ha encontrado sustituto.

Una operación extraña que todas las partes habían llevado en secreto hasta que el Newcastle cerrase la llegada de Matthias Jaissle, actual entrenador del Al-Ahli que cogerá las riendas del banquillo de la Premier League.

Tres salidas importantes... que podrían ser cuatro

Si ya movido fue el mes de julio para las 'urracas', lo será todavía mas el mes de agosto a escasos días de arrancar la nueva temporada 26/27. Y es que en este mercado de fichajes se han marchado ya dos pilares fundamentales de la plantilla del Newcastle.

Gordon celebrando su gol contra Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Primero se oficializó la salida de Anthony Gordon, que puso rumbo al FC Barcelona a cambio de 80 millones de euros. Luego vino el adiós de Sandro Tonali, que se marchó al Tottenham a cambio de 108 millones de euros. Y próximamente se anunciará, probablemente, la venta de Bruno Guimaraes al Arsenal.

Muchísimo dinero en ingresos, pero se le desmanteló en apenas unos días medio equipo al técnico Eddie Howe. Y pese a que 'The Athletic' asegura que su marcha llega con un acuerdo mutuo con el Newcastle, se produce en pleno verano -muy movido- y pese a que había decidido seguir en St. James' Park un año más al concluir la pasada temporada.

Howe, sobre Anthony Gordon: "Aporta velocidad y una verticalidad que siempre necesitas" / Perform

Cambia de opinión

Sin embargo, ha cambiado de opinión en los últimos días. "Quiere tomarse un descanso del fútbol", aseguran en Inglaterra. Sea como sea, el Newcastle está más que preparado para su salida y las conversaciones con su sucesor estarían en fase avanzada.

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Jaissle, técnico alemán del Al-Ahli, club también propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia como el Newcastle, ha ganado dos Champions Asiáticas a sus 38 años.