Terapia necesaria para Wirtz

Cuando el Liverpool pagó 125 millones de euros por Florian Wirtz se podían intuir dos cosas: que la apuesta del club por el jugador de Pulheim era total y que a partir de ese instante una presión mediática brutal pesaría sobre sus hombros y que solo podría sortear con grandes actuaciones en sus primeros partidos como 'red'.

De lo contrario, se podía esperar hostilidad si no lograba rendir al estelar nivel que mostró en Leverkusen en sus primeras apariciones y, en especial la prensa británica, se le tiró al cuello tras varios encuentros de sequía, tanto goleadora como asistente. Por ello, el parón de selecciones se presenta como una terapia necesaria para uno de los grandes talentos del fútbol europeo, que no está logrando adaptarse del todo a su nueva liga, la agitada Premier League.

Florian Wirtz está decepcionando en la Premier / EFE

Nueve partidos entre Liga y Champions, sin goles ni asistencias y con una crítica salvaje por parte de una leyenda del Liverpool como Jamie Carragher, el joven mediapunta se marcha con Alemania con la esperanza de reencontrarse con su versión más dominadora y cómoda.

Refugio alemán

Julian Nagelsmann, seleccionador de la 'Mannschaft', confía en él al cien por cien y se espera que sea uno de los pilares del equipo en el próximo Mundial, por lo que su participación ante Luxemburgo e Irlanda del Norte, partidos importantes para una Alemania que debe ganar sí o sí para evitar problemas en la clasificación, está prácticamente asegurada.

Florian Wirtz anotó frente a Irlanda del Norte / EFE

Entre la espada y la pared, Wirtz, quien encandiló a media Europa por su talento innegable en la Bundesliga, ha generado muchísimas dudas en Inglaterra, y necesita despejarlas de una vez por todas. El deseo de reivindicarse estará más que presente en la selección, un ambiente más cómodo y menos hostil para el futbolista.

En el último parón internacional, el jugador alemán marcó un golazo de falta directa en la victoria por 3-1 contra Irlanda del Norte, una actuación que quiere repetir ahora y erigirse como el gran líder del equipo ante las duras ausencias de Jamal Musiala y Kai Havertz, que merman la parcela ofensiva. Su talento es innegable, pero por ahora, en Inglaterra, está dormido. ¿Conseguirá despertarlo con Alemania?