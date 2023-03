Ten Hag, sobre la renovación de Rashford: "Cuando tengamos noticias, las comunicaremos"

El técnico del Manchester United alabó a su delantero tras su gran actuación en la Europa League "Me preguntaron en verano si creía que Rashford o Martial podrían marcar más de 20 goles y dije que sí", explica el neerlandés

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, se rinde al estado de forma de Marcus Rashford, que acumula 27 goles y 7 asistencias esta temporada entre todas las competiciones. Preguntado sobre su futuro, el neerlandés fue claro: "Cuando tengamos noticias, las comunicaremos".

El delantero internacional con Inglaterra mantiene contrato con el United hasta junio de 2024, es decir, una temporada más. No obstante, hay varios equipos al acecho y los 'red devils' buscan cerrar la renovación de uno de los mejores jugadores de su plantilla.

"Ya lo dije en verano, cuando me preguntaron si creía que Rashford o Martial podrían marcar uno de ellos más de 20 goles. Dije que sí", ha comentado ten Hag en la rueda de prensa en Carrington tras conocer su rival en cuartos de la Europa League.

Sobre el Sevilla, ten Hag explicó que son conscientes del peligro del conjunto español, su rival en los cuartos de final de la Europa League, por su gran historial en la competición y por las veces que han ganado el trofeo.

"Tienen un gran historial y estamos al tanto de ello. Va a ser difícil, porque son un equipo con mucha experiencia en Europa y han ganado esta competición muchas veces (seis)", explicó el técnico holandés.

"No conozco al equipo en detalle, pero para mí lo más importante es que queda mucho, no miro tan lejos. Ahora tenemos un parón internacional, luego tres partidos de Premier League, así que no podemos concentrarnos en ello", añadió ten Hag.

"Llegados a esta ronda del torneo, todos los equipos son fuertes y tienes que jugar tu mejor fútbol para pasar", concluyó.